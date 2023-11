Schnäppchen und Bequemlichkeit als Hauptgründe

Warum Österreich online einkauft

Hintergrund | 0 | Unter der Lupe | Stefanie Bruckbauer | 06.11.2023

Die Nexi Group hat in ihrem aktuellen E-Commerce Report das Online-Einkaufsverhalten der Österreicher beleuchtet. Demnach haben sich die Gründe, warum so viele Leute so gerne im Internet einkaufen, in den letzten Jahren kaum geändert. Die Bequemlichkeit sowie die Möglichkeit Schnäppchen zu ergattern, zählen weiterhin zu den Hauptgründen für uns Österreicher, online zu shoppen.

Der aktuelle E-Commerce Report 2022 der Nexi Group zeigt: Das Kaufpotenzial lag im österreichischen E-Commerce-Markt im Jahr 2022 bei rund 30 Milliarden Euro. Die Hauptgründe für den Kauf per Mausklick sind vielfältig, für die meisten Online-Shopper sind allerdings der Komfort und die oftmals günstigeren Preise ausschlaggebend für den Onlinekauf. Eher weniger wichtig scheint den Befragten der Wegfall von Gedränge und Schlangestehen zu sein. Damir Leko, Country General Manager von Nexi in Österreich, dazu: „Das Kaufverhalten in Österreich ändert sich. E-Commerce bietet dem Handel zahlreiche Chancen, den Umsatz zu steigern.“

Unkompliziert, günstig, vielfältig und rund um die Uhr

Knapp ein Drittel (27%) der Befragten gab an, dass Bequemlichkeit und Einfachheit der Hauptgrund für ihre Entscheidung sind, online einzukaufen. Die Möglichkeit, Produkte und Dienstleistungen einfach und unkompliziert zu kaufen, spielt eine entscheidende Rolle und hat Priorität für viele. Für 15% der Befragten sind günstigere Preise ausschlaggebend für ihre Entscheidung zugunsten des Onlinekaufs: Insbesondere in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten sind die oftmals im Vergleich günstigeren Onlinepreise und -angebote ein wichtiger Faktor. Dass das Internet nahezu uneingeschränkt Platz für Waren bietet, erweist sich auch bei der Umfrage als großer Pluspunkt: 15% der Befragten schätzen die Möglichkeit, beim Online-Shopping aus einem breiten Angebot auswählen zu können. Für 13% der Teilnehmer ist die Unabhängigkeit von Öffnungszeiten ein wichtiger Faktor. In schnelllebigen Zeiten ist Zeit oft Mangelware und ein wertvolles Gut – ein weiterer Grund, warum viele Österreicher den Kauf per Mausklick bevorzugen: 8% der Befragten entscheiden sich aus Zeitersparnisgründen für Online-Shopping, ebenso viele gaben die Möglichkeit zum schnellen und einfachen Preisvergleich als Grund an.

„Diese Ergebnisse zeigen einmal mehr, wie wichtig E-Commerce ist. Unternehmen, die auf E-Commerce setzen, haben langfristig einen klaren Wettbewerbsvorteil. Der für so viele Konsumenten ausschlaggebende Bequemlichkeitsfaktor geht einher mit innovativen, einfachen und sicheren Bezahllösungen“, ergänzt Leko. Wenn die richtige Zahlungsmethode nicht verfügbar sei oder die Bezahlung zu kompliziert erscheine, würden die meisten Kunden ihren Einkauf abbrechen. „Gute Online-Angebote müssen mit den richtigen, passenden Bezahllösungen kombiniert werden“, empfiehlt Leko. „Wie bezahlt werden kann, bestimmt sehr oft, wo eingekauft wird.“