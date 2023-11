Angebote und Mitarbeiter im Fokus

MediaMarkt Black-November-Schnäppchen-Wahnsinn

Die Branche | 0 | | Stefanie Bruckbauer | 06.11.2023

MediaMarkt möchte, wie das Unternehmen selbst sagt, „Farbe in die traditionell dunkelste Werbezeit des Jahres bringen“, und startet wie jedes Jahr um den Black Friday herum, einen weiteren Rabattwahnsinn mit einer – wie MediaMarkt sagt – „bunten Auswahl an attraktiven Angeboten und vielen Tech-Schnäppchen“.

Für viele im Einzelhandel zählt der alljährliche „Black Friday“ zu den umsatzstärksten Tagen des Jahres – „so auch bei MediaMarkt“, sagt der Elektroriese und startet, wie auch in den letzten Jahren, eine Rabattschlacht, die vier Wochen lang dauern soll. Damit die Ankündigung nicht ganz so düster wirkt, wird der Aktion ein buntes Manterl umgehängt, wie Christoph Ableitinger, Leiter Marketing & PR von MediaMarkt Österreich, erklärt: „In Zeiten wie diesen tut uns allen ein bisschen Farbe gut. Wir wollen in dem sonst tristen, schwarzgeprägten Werbe-November eine positivere Grundstimmung vermitteln und damit allen Technik-Shoppern unser buntes Angebot mit besten Preisen noch besser erlebbar machen. Dies spiegelt sich in unseren Black-November-Aktionen wider.“

Schnäppchen und Mitarbeiter im Mittelpunkt

Die schwarz-bunten Werbeaktivitäten in Österreich sind Teil der internationalen Kampagne, die die MediaMarktSaturn Gruppe in ganz Europa im November ausrollt. „Bis 26. November warten in den Aktionswochen besonders attraktive, bunte Angebote in Form eines Black November Gutscheinhefts, bei den ‚Black Weeks‘ und natürlich zum ‚Black Friday‘ selbst“, so das Unternehmen.

Die Black-November-Schnäppchen gibt es sowohl in den 54 MediaMärkten in ganz Österreich als auch online unter mediamarkt.at. Dazu sagt MediaMarkt: „Wer lieber online shoppt und sein neues Tech-Gadget dann persönlich im nächstgelegenen Markt abholen will, kann dies dank Click & Collect tun. Sind Produkte lagernd, ist das sogar innerhalb von nur 30 Minuten möglich.“ MediaMarkt verlängert on top das Umtauschrecht: „Alle Produkte, die ab dem 12. November 2023 bei MediaMarkt gekauft werden, können bis 15. Jänner 2024 umgetauscht werden.“

Um den ganzen Schnäppchenwahnsinn ein wenig aufzuhübschen, stellt MediaMarkt in seiner Black-November-Kampagne neben den Angeboten auch die eigene Mannschaft ins Rampenlicht: „Über eine Casting-Plattform für alle Länder, in denen die Elektronik-Gruppe aktiv ist, konnten sich Interessierte mit kreativen Fotos und Videos bewerben. Letztlich wurden 40 Kollegen zum Shooting eingeladen. Hier entstanden über 350 Motive und zehn Bewegtbild-Sequenzen für Online, TV und Social Media, von denen ausgewählte nun auch in Österreich zu sehen sind.“