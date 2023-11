Für neue und treue Kunden

XMAS-Bescherung bei Magenta Business

Telekom | 0 | | Dominik Schebach | 08.11.2023

Auch bei Magenta Business gibt es für neue und treue Kunden eine Weihnachtsbescherung: Der Betreiber bietet seinen B2B-Kunden halbe Grundgebühr für ein ganzes Jahr, Top-Smartphones um 0 Euro und verzichtet zusätzlich auf Servicepauschale und Aktivierungsgeld.

Kunden von Magenta Business machen zu Weihnachten ein besonders gutes Geschäft. In den Tarifen 5G Business Evo MAX und 5G Business Evo XL spart man bei Neuanmeldung und Vertragsverlängerung im ersten Jahr nämlich 50% der monatlichen Grundgebühr. 10% Rabatt für ein Tarifleben lang sind es in den Tarifen 5G Business Evo M und S. Zudem fallen keine Servicepauschale und kein Aktivierungsentgelt an. Die Mindestvertragsdauer beträgt jeweils 24 Monate.

Top 5G Smartphones um 0 Euro

Wer sich oder der Firmenbelegschaft zu Weihnachten neue Diensthandys gönnen will, ist bei Magenta Business ebenfalls richtig: Das iPhone 15 256 GB ist um 0 Euro erhältlich (im Tarif 5G Business Evo MAX). Das Samsung Galaxy S23 EE 256 GB gibt es ebenfalls schon um 0 Euro (im Tarif 5G Business Evo XL). Das XMAS-Angebot von Magenta Business gilt bis 31. Jänner 2024.

Alle Infos gibt es auf https://www.magentabusiness.at/xmas