Eröffnung Anfang März 2024: 20 Mitarbeiter gesucht – auch für Marktleitung

MediaMarkt eröffnet in Gmunden

Die Branche | 1 | Unternehmen | Stefanie Bruckbauer | 09.11.2023

Gmunden: MediaMarkt eröffnet im März 2024 einen neuen Store im Xpress-Format.

MediaMarkt eröffnet einen neuen Markt in Österreich, und zwar Anfang März 2024 im oberösterreichischen Gmunden. Es soll ein Xpress-Store-Format werden, das MediaMarkt in den Familieneinkaufspark SEP bringt. Dabei sollen auch 20 neue Arbeitsplätze geschaffen werden – bewerben können sich Interessierte ab sofort.

Es wird der 55. Standort in Österreich sein, den MediaMarkt im kommenden Jahr in Gmunden eröffnet. Auf modern gestalteten 1.400 Quadratmetern sollen Kunden dort Anfassen, Ausprobieren und Shoppen können.

MediaMarkt beschreibt sein „Xpress“-Format als „neues, zukunftsweisendes Store-Konzept, das sich an den regionalen Bedürfnissen im Sinne eines ‚Elektronik-Nahversorgers‘ ausrichtet und das hautnahe Erleben moderner Technik in den Mittelpunkt rückt – mit moderner Architektur, spannenden Themenwelten und aktuellen Technik-Highlights für jeden Lebensbereich.“ Ebenfalls dabei: Die Smartbar, bei der MediaMarkt-Mitarbeiter bei der Erstinbetriebnahme von Smartphones oder kleineren Reparaturen bei mobilen Geräten aller Art, PCs oder Navigationssytemen helfende zur Seite stehen.

20 neue Mitarbeiter gesucht

Für den neuen Store in Gmunden sucht MediaMarkt neue Mitarbeiter. 20 neue Arbeitsplätze in Voll- und Teilzeit sollen in allen Bereichen entstehen – im Verkauf, an der Kassa, beim Service, im Lager. Und auch die Marktleitung wird noch gesucht.

„Es sind die Menschen, die bei uns arbeiten, die MediaMarkt zu dem machen, was wir sind. Wer für Technik brennt und diese Liebe weitergeben will, ist bei uns richtig. Wir versprechen dafür nichts weniger als einen gut bezahlten, sicheren Arbeitsplatz in einer Unternehmenskultur, die sich durch flache Hierarchien und viel Platz für die persönliche Weiterentwicklung auszeichnet“, ermuntert Alpay Güner, CEO von MediaMarkt Österreich Technik-begeisterte Menschen im Salzkammergut zur Bewerbung.

Wer interessiert ist, ab dem kommenden Jahr bei MediaMarkt in Gmunden zu arbeiten, findet weiterführende Information zu allen Jobmöglichkeiten unter mediamarkt.at/karriere. Die Bewerbung für all diese Stellen ist ab sofort möglich.