Schülerinnen für Technik begeistern

Girls! TECH UP-Role Model Award 2023 geht an junge Ingenieurin

Hintergrund | 0 | | Julia Jamy | 13.11.2023

Der Girls! TECH UP Role Model Award 2023 geht an Hüzüme Erkaptan. (© Toyota Material Handling Austria)

Das Girls! TECH UP Role Model 2023 steht fest: Hüzüme Erkaptan arbeitet als Project Engineer bei Toyota Material Handling Austria und studiert berufsbegleitend Internationales Wirtschaftsingenieurwesen an der FH Technikum Wien. Am 16. November wird sie den Award bei einer exklusiven Abendveranstaltung im Anschluss an den OVE Innovation Day in Wien entgegen nehmen.

Das Girls! TECH UP Role Model wird dieses Jahr bereits zum dritten Mal gekürt. Zahlreiche weibliche Vorbilder aus der Elektrotechnik, Informationstechnik und Energiewirtschaft waren dem Aufruf gefolgt und hatten in selbst gedrehten Kurzvideos ihre Begeisterung für Technik und ihre Freude am Beruf vermittelt. Erstmals konnten sich auch HTL-Schülerinnen und Studentinnen einer technischen Fachrichtung bewerben. Hüzüme Erkaptan entschied schließlich das Online-Voting und die Jurybewertung für sich. In ihrem Video führt die 21-jährige durch ihren abwechslungsreichen Arbeitsalltag und richtet sich mit einem leidenschaftlichen Appell an junge Frauen: Die Technik braucht Euch! Wenn Ihr motiviert seid und Interesse habt, zögert nicht!

Preisverleihung am 16. November in Wien

Die Übergabe des Role Model Awards – eine Trophäe aus dem 3D-Drucker, gesponsert von Wien Energie – wird im Rahmen einer exklusiven Abendveranstaltung beim OVE Innovation Day am 16. November in Wien stattfinden. OVE Fem-Vorsitzende und Girls! TECH UP-Initiatorin Michaela Leonhardt: Weibliche Vorbilder sind eine große Motivation für junge Frauen auf ihrem Weg in technische Berufe. Mit dem Role Model Award holen wir sie jedes Jahr vor den Vorhang. Ich freue mich, dass wir mit Hüzüme Erkaptan bereits zum dritten Mal ein großartiges Role Model küren dürfen. 2021 ging der Award an Raphaela Bortoli, technische Ausbilderin bei der Siemens AG Österreich, 2022 machte Nina Greilberger, Elektrotechnik-Lehrling bei der KNG Kärnten Netz GmbH, das Rennen.

Die Initiative will Schülerinnen für Technik begeistern und ihnen die beruflichen Möglichkeiten in der Elektrotechnik, Informationstechnik und Energiewirtschaft aufzeigen. Denn weibliche Fachkräfte sind gefragt wie nie zuvor. In der gesamten Branche fehlen derzeit rund 14.000 Fachkräfte, jede vierte Stelle bleibt unbesetzt. Vor allem bei den Frauen ist das Potenzial noch bei Weitem nicht ausgeschöpft. Dabei bietet die Elektrotechnik unzählige kreative und zukunftsorientierte Jobs mit besten Karrierechancen , so OVE-Generalsekretär Peter Reichel.

Das Gewinnervideo sowie alle weiteren eingereichten Videos sind online unter www.girlstechup.at zu finden.