„Gute Dinge werden schnell zur Tradition“

60 Jahre RED ZAC Lechner

Die Branche | 1 | Unternehmen | Stefanie Bruckbauer | 13.11.2023

RED ZAC Lechner in Fieberbrunn/Tirol feierte mit seinen Kunden gemäß dem Motto „Gute Dinge werden schnell zur Tradition“ 60jähriges Firmenjubiläum. „Unsere Kunden persönlich zu kennen und so noch besser beraten zu können, das ist der Kern unserer Unternehmensphilosophie“, meint Geschäftsführer Udo Lechner. „Deshalb war es uns auch besonders wichtig, auch unser Jubiläum gemeinsam zu begehen.“

„Es ist unglaublich, aber zu unseren Jubiläumstagen im November konnten wir rund 3.000 Besucherinnen und Besucher begrüßen“, freut sich RED ZAC Lechner Geschäftsführer Udo Lechner. „Viel Prominenz aus der Region und aus der Industrie haben ebenfalls den Weg zu uns gefunden und uns zu unserem Ehrentag gratuliert. Das freut uns natürlich besonders, dass wir so stark in der Region verankert sind.“

Pünktlich zum runden Jubiläum wurden auch die umfangreichen Erweiterungen von RED ZAC Lechner abgeschlossen: Neben einem nagelneuen großen Lagerbereich für weiße Ware und Installationsbedarf konnte in den vergangenen Monaten konnte auch der neue Service- & Dienstleistungsbereich in Betrieb genommen werden. „Im Shop haben wir zudem Shop-in-Shop-Konzepte einiger unserer wichtigsten Industriepartner erfolgreich umgesetzt und so die Attraktivität für unsere Kundinnen und Kunden weiter gesteigert. Die neue RED ZAC-Außenfassade ist das Tüpfelchen auf dem ‚i‘ und spiegelt die Modernisie

rung, die wir im Innenbereich umgesetzt haben, gekonnt nach außen wider“, berichtet Lechner.

Ein Team der RED ZAC-Zentrale ließ sich die Feierlichkeiten natürlich nicht entgehen. Kooperationsvorstand Brendan Lenane zeigte sich vom Umbau bei RED ZAC Lechner sichtlich begeistert. „Das Team von RED ZAC Lechner hat eine wichtige Investition in die Zukunft getätigt. Der Umbau bedeutet letztlich für alle Kundinnen und Kunden noch leistungsfähiger zu werden und das Dienstleistungspaket wesentlich zu erweitern. Auch zahlt diese Investition in das Employer-Branding ein. Ein attraktiver regionaler Arbeitgeber setzt sich am Personalmarkt auch immer durch“, erklärt Lenane. „Eine besonders große Freude haben wir mit dem neuen Erscheinungsbild, da an der riesigen Glasfront des Geschäftes ein CI-Update vorgenommen wurde. Somit erfährt RED ZAC Lechner auch nach außen hin in der Kundenwahrnehmung einen Boost.“

Persönliche Fachberatung und kompetenter Service

„Wir stehen für persönliche Fachberatung und kompetenten Service. Das ist uns als RED ZAC Lechner ein echtes Herzensanliegen“, erklärt Lechner. Das Unternehmen wurde im Jahr 1963 von Bartl Lechner gegründet, im Jahr darauf erfolgte die Eröffnung des Geschäfts am ursprünglichen Standort, dem Brennersteinhaus. „2001 startete der Neubau in der Spielbergstraße, in der wir heute nach wie vor ‚zuhause‘ sind“, meint Udo Lechner. Das Unternehmen selbst wird übrigens durch eine dreier Geschäftsführung, bestehend aus Udo Lechner, Klaus Gschnaller und Markus Kollmaier, geleitet.

Das Team von RED ZAC Lechner setzt ebenso auf topmoderne Entwicklungen wie auf fachkundige Beratung und Service im Elektro- und Elektronikbereich, ist Internet-Provider ebenso wie Kabel-TV-Anbieter. Aufgrund dieser wichtigen Nahversorger-Rolle hat RED ZAC Lechner auch in die Notversorgung investiert, um alle angebundenen Haushalte stabil versorgen zu können.

„Das höchste Gut sind unsere Kundinnen und Kunden“, sind sich die Geschäftsführer einig. Mit 53 Mitarbeitern, darunter drei Lehrlinge in den Bereichen Elektro und Installation, einer Gesamtfläche von 3.000 m2 und einem Verkaufsraum mit 800 m2 ist das Unternehmen in der Region stark verankert. Teil der RED ZAC Gemeinschaft ist RED ZAC Lechner bereits seit dem Jahr 1998. „RED ZAC hat uns von Anfang an mit der starken Werbung überzeugt. Diese Präsenz können wir als Unternehmen gar nicht schaffen, was durch RED ZAC möglich ist“, so die Geschäftsführer. „Die aktive Werbung, der online Auftritt inklusive Webshop und die zuverlässige Beratung bei allen Fragen ist einfach unbezahlbar. Und eines ist klar: Dadurch konnten wir auch schon etliche neue Kunden gewinnen. Ein professioneller Auftritt nach außen ist eben heute noch viel wichtiger geworden.“