Panasonic kooperiert mit Olympiasiegerin Malaika Mihambo

„Ich interessiere mich schon seit der Grundschule für soziale und ökologische Themen. Klimagerechtigkeit und soziale Gerechtigkeit waren für mich schon immer sehr wichtige Anliegen; dazu zählen der Schutz der Natur, die Stärkung individueller Fähigkeiten und des gesellschaftlichen Zusammenhalts sowie die unbestreitbare Notwendigkeit, die Lebensbedingungen vieler Menschen auf der ganzen Welt zu verbessern. Als Botschafterin für das Team Panasonic kann ich diese Ziele weiter fördern, da sie die gemeinsamen Werte widerspiegeln, die uns verbinden, vor allem das Engagement von Panasonic für Nachhaltigkeit und ein besseres Leben in einer besseren Welt für alle“, so Malaika Mihambo. Die gebürtige Heidelbergerin hat einen Bachelor-Abschluss in Politikwissenschaften und macht derzeit ihren Master in Umweltwissenschaften. „In Kombination mit ihrem technischen Interesse ist Malaika Mihambo die ideale Botschafterin für das Team Panasonic und unterstützt andere dabei, den Klimaschutz zu verstehen und zu leben“, so Panasonic.

Mihambo hat bei den Olympischen Spielen 2020 in Tokio eine Goldmedaille im Weitsprung gewonnen und ist außerdem zweimalige Weltmeisterin in dieser Disziplin. In Anerkennung ihrer Leistungen wurde Mihambo drei Jahre in Folge als „Sportlerin des Jahres“ ausgezeichnet und als „Sportlerin des Herzens“ für ihre Wohltätigkeitsarbeit mit Kindern geehrt. Die Weltklasse-Athletin wird nun auch Teil des Teams Panasonic. Panasonic ist seit den Olympischen Winterspielen 1988 in Calgary weltweiter TOP-Partner des Internationalen Olympischen Komitees (IOC). „Malaika Mihambo ist eine fantastische Ergänzung unseres Teams Panasonic. Die Wohltätigkeitsorganisation „Malaikas Herzsprung“ für Kinder ist ein perfektes Beispiel für die Synergie zwischen Malaika Mihambos Werten und dem gesellschaftlichen Engagement von Panasonic. Wir freuen uns sehr, sie auf dem Weg zu den Olympischen Spielen Paris 2024 zuunterstützen“, kommentiert Junichi Suzuki, Vorsitzender und CEO von Panasonic Europe B.V.