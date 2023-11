Aktuell in Wien und Umgebung

MediaMarkt startet mit „Same Day Lieferung“

Die Branche | 0 | | Stefanie Bruckbauer | 21.11.2023

Nach ersten, erfolgreichen Tests führt MediaMarkt ab sofort die Same Day Lieferung in Österreich ein und erweitert damit seine Lieferangebote um eine schnellere Variante. „Wer seine neue Waschmaschine oder seinen neuen TV bei einem der MediaMärkte im Großraum Wien bis 14 Uhr kauft, kann dieses Gerät noch am selben Tag in die eigenen vier Wände geliefert bekommen“, verspricht der Elektroriese. Aktuell ist das neue Lieferservice in Wien und Umgebung nutzbar.

MediaMarkt startet mit der „Same Day Lieferung“. Soll heißen, Technik, die bis 14 Uhr im Markt gekauft wird, wird auch noch am selben Tag geliefert. „Mit der Same Day Lieferung schlagen wir ein großes, neues Kapitel in der Erfolgsgeschichte von MediaMarkt in Österreich auf. Das neue Service ist nicht nur einzigartig am heimischen Markt, sondern macht Technik-Shopping zu einem echten Erlebnis mit kurzen Wartezeiten und großer Vorfreude“, erklärt Peter Benedet, Head of Services & Solutions von MediaMarkt Österreich.

Wien macht den Anfang

Aktuell ist das schnelle Lieferservice in Wien und Umgebung nutzbar. Das gewählte Produkt muss bei einem der MediaMärkte im Großraum Wien – also in allen Wiener Märkten sowie bei MediaMarkt Gerasdorf, MediaMarkt Vösendorf Nordring oder MediaMarkt SCS Waterplaza – lagernd sein, vor Ort gekauft und an eine Lieferadresse in Wien geschickt werden.

Die Same Day Lieferung, die an allen Werktagen von Montag bis Samstag möglich ist, kommt dabei mit dem Service-Paket Basic+. Dies umfasst den Transport des gewünschten Geräts bis zum gewünschten Aufstellort sowie den Abtransport des Altgeräts. Für die Same Day Lieferung schlagen neben den normalen Liefergebühren 30 Euro zu Buche.

Wer bei MediaMarkt kauft, hat nun die Auswahl, wie das Unternehmen erklärt: „Ob schnell oder zum Wunschtermin ab dem nächsten Werktag, ob bis zur Haustür oder bis zum Einsatzort, ob mit oder ohne Abtransport des Altgeräts, ob mit oder ohne Installation, Montage und Erstinbetriebnahme.“