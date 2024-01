Robuste Endgeräte für Endkunden und Unternehmen

Samsung präsentiert XCover7 und Galaxy Tab Acive 5

Dominik Schebach | 26.01.2024

Für Einsätze unter herausfordernden Bedingungen hat Samsung das Galaxy XCover7 und das Galaxy Tab Active5 präsentiert.

Für den Einsatz unter verschärften Bedingungen hat Samsung nun das Galaxy XCover7 und das Galaxy Tab Active5 vorgestellt. Das Smartphone und das Tablet für den Unternehmenseinsatz sind besonders robust und verfügen über 5G, womit sie sich besonders für anspruchsvolle Aufgaben im Außen- und Innendienst anbieten.

„Samsung weiß, dass Unternehmen heutzutage mit unterschiedlichsten Herausforderungen und Möglichkeiten konfrontiert sind und Geräte benötigen, die mit ihren dynamischen Anforderungen mithalten können“, so Marvin Peters, Director Mobile bei Samsung Österreich. „Aus diesem Grund haben wir das Galaxy XCover7 und das Galaxy Tab Active5 entwickelt – robuste Geräte für den Einsatz in anspruchsvollen Arbeitsumgebungen.“

Langlebig und widerstandsfähig

Beide Geräte sowie der mitgelieferte S Pen des Tab Active5 sind nach IP68 wasser- und staubgeschützt und eignen sich damit für anspruchsvolle Arbeitsumgebungen wie Baustellen oder Logistanwendungen. Das Galaxy XCover7 entspricht zudem laut Samsung dem Militärstandard MIL-STD-810H und ist für Stürze aus bis zu 1,5 m Höhe ausgelegt, während das Galaxy Tab Active5 mit der mitgelieferten Schutzhülle Stürze aus bis zu 1,8 m Höhe überstehen kann.

Das Galaxy XCover7 und das Galaxy Tab Active5 sind zudem mit Corning Gorilla Glass Victus+ bzw. Corning Gorilla Glass 5 ausgestattet, was die Langlebigkeit und Kratzfestigkeit erhöht. Die Displays der Geräte können außerdem in ihrer Berührungsempfindlichkeit angepasst werden, sodass sie auch von Mitarbeitenden mit Handschuhen leicht bedient werden können. Zudem wurden sie für den Einsatz mit Desinfektionsmitteln ausgiebig getestet.

Mehr Leistung

Samsung hat zudem die Leistungsfähigkeit und Konnektivität der geländegängigen Modelle nachgelegt. Das Galaxy XCover7 bietet dazu 5G zusammen mit WiFi 5,während das Galaxy Tab Active5 5G und WiFi 6 unterstützt. Zudem bietet das 6,6-Zoll-Display des XCover7 im Vergleich zu früheren Generationen eine größere Oberfläche und eine höhere Auflösung. Das 8,0-Zoll-Display des Tab Active5 ermöglicht dank höherer Display-Helligkeit eine bessere Sichtbarkeit im Freien und bietet mit einer Bildwiederholrate von bis zu 120 Hz ein flüssigeres Seherlebnis. Beide Geräte präsentieren sich dabei in einem schlanken, leichten Gehäuse. Während langen Arbeitstagen im Außeneinsatz oder in der Fabrik kann die Schnellladefunktion genutzt werden, um die Ladezeiten zu verkürzen.

Beide Geräte verfügen außerdem über austauschbare Akkus. Das Galaxy Tab Active5 kann – entsprechendes Zubhör vorausgesetzt – für eine unterbrechungsfreie Nutzung im «No Battery»-Modus ohne Akku betrieben werden, um den Akku beispielsweise in heißen Umgebungen zu schonen. Zudem sind das Galaxy XCover7 und das Galaxy Tab Active5 mit POGO-Ladeschnittstellen ausgestattet, die den Ladevorgang vereinfachen, indem an Arbeitsplätzen mit POGO-Docks mehrere Geräte gleichzeitig aufgeladen werden können.

Unternehmenseinsatz und Sicherheit

Die beiden Geräte verfügen über programmierbare Tasten für Aufgaben wie das Scannen von Barcodes. Die Geräte ermöglichen zudem die gemeinsame Nutzung von Inhalten, die gleichzeitige Anzeige von Daten und nahtlose Arbeitskontinuität zwischen Mobile und PC über Link to Windows oder die Abbildung einer Desktop-Oberfläche. Besonders praktisch ist dies für Aufgaben, bei denen Mitarbeitende zwischen Außendienst und Büro wechseln. Erstmals bei den robusten Geräten von Samsung unterstützen das Galaxy XCover7 und das Galaxy Tab Active5 auch Samsung Knox Vault. Dies hilft, wichtige Daten zu schützen, einschließlich der Informationen auf dem Sperrbildschirm wie PIN-Codes, Passwörter und Muster. Diese physisch vom Hauptprozessor und -speicher des Systems getrennte Umgebung dient zur sicheren Speicherung von sensiblen Daten – so bleibt die Sicherheit gewährleistet, selbst wenn das Gerät verloren geht oder gestohlen wird.

Verfügbarkeit und Preis

Das Galaxy XCover7 Enterprise Edition wird laut Samsugn in Österreich ab dem 2. Februar 2024 für 359 Euro (UVP) erhältlich sein.

Das Galaxy Tab Active5 Enterprise Edition wird in Österreich ebenfalls ab dem 2. Februar 2024 ab 479 Euro (UVP) in der WiFi Variante und ab 579 Euro (UVP) in der 5G-Variante erhältlich sein.