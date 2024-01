AC/DC PDU statt zu vielen Netzteilen im AV-/IT-Schrank

BellEquip: AV- & IT-Geräte mit AC/DC IP Stromverteiler steuern und überwachen

Multimedia E-Technik | 0 | | Julia Jamy | 29.01.2024

Der Hersteller Gude hat mit der Expert Power Control 8291-1, ein innovatives AC- und DC-Stromverteilersystem im Portfolio.

Viele AV- und IT-Verantwortliche kämpfen mit Steckdosen-Platzmangel oder vielen platzraubenden Versorgungs-Netzteilen in ihren AV- oder IT-Schränken. Der Hersteller Gude präsentiert mit der Expert Power Control 8291-1, ein innovatives AC und DC Stromverteilersystem, das beide Probleme löst und zudem noch Leistungsüberwachungsfunktionen bietet sowie Umgebungs-Monitoring möglich macht.

Die schaltbare und messende 19‘‘ Steckerleiste bietet 4 x 230V (AC) IEC C13 und für professionelle Installationen mit DC-Spannung 17 Ausgänge mit 24V, 12V und 5V Anschlussklemmen. Für die Gleichspannungsversorgung kommt ein hoch qualitatives, integriertes Industrienetzteil mit 300W zum Einsatz. Die schaltbare LAN-Steckdose erlaubt somit den Anschluss von bis zu 21 Endgeräten in AV- und IT-Installationen. „Mit dem integrierten Industrienetzteil wird das Risiko unzuverlässiger Steckernetzteile minimiert und durch innovative Technik und kompaktes Design, in stabilem Metallgehäuse mit nur einer Höheneinheit in 19-Zoll-Schränken, ein oft vorhandenes Platzproblem gelöst“, so Markus Schuh, der technische Vertriebsmitarbeiter für den Bereich USV, Energieverteilung und -messung im Hause BellEquip.

Die Expert Power Control 8291-1 ist ein Stromversorgungsgerät für AV- und IT-Verantwortliche, die mit der neuen IP PDU ihre Infrastruktur optimal managen können:

Einsparen von wichtigem Platz im AV- oder IT-Schrank, da klobige und große Netzteile durch nur eine AC/DC-PDU ersetzt werden können.

Automatischer oder remote Reset von nicht mehr reagierenden Geräten

Integrierte Leistungs- und Differenzstrom-Überwachung, die zuverlässig und rechtzeitig bei kritischen Systemzuständen warnt.

Powermanagement ermöglicht das Abschalten von Geräten in der Nacht und am Wochenende, womit Energieeffizienz wesentlich gesteigert werden kann.

Erhöhte Sicherheit durch mit eFuse abgesicherte Ausgänge, Überspannungsschutz Typ3 und SSL für verschlüsselte Kommunikation.

Monitoring von Temperatur, Feuchtigkeit und Luftdruck in der Installationsumgebung durch zusätzliche Kabelsensoren.