OVE Service GmbH: Aldis übernimmt deutschen Blitz-Informationsdienst

Auf Basis der Aufzeichnungen von rund 170 Messstationen in Europa versorgen ALDIS und BLIDS ihre Kunden, darunter u.a. Wetterdienste, Energieunternehmen und Versicherungen, mit aktuellen und präzisen Blitzdaten. Nach der Übernahme von BLIDS ist die OVE Service GmbH (ALDIS) nun auch für 42 Sensoren in den Ländern Deutschland, Niederlande, Frankreich, Schweiz, England, Irland, Tschechien, Slowakei und Ungarn verantwortlich. „Wir betreuen jetzt zahlreiche Kunden in diesen Ländern“, erklärt Wolfgang Schulz, Leiter von ALDIS/BLIDS und fügt hinzu: „Durch unsere langjährige und bewährte Partnerschaft mit Siemens hatten wir optimale Voraussetzungen für eine reibungslose Übernahme. Die BLIDS-Kunden können sich weiterhin auf exakte Blitzdaten und eine serviceorientierte Dienstleistung verlassen.“

ALDIS ist ein Gemeinschaftsprojekt des OVE Österreichischer Verband für Elektrotechnik und der APG Austrian Power Grid AG zur Blitzortung und Blitzdokumentation im zentraleuropäischen Raum – organisiert in der OVE Service GmbH, einer 100%-Tochter des OVE. ALDIS ist zudem eine international anerkannte Blitzforschungsstelle und wesentlicher Partner in EUCLID, dem Zusammenschluss mehrerer europäischer Blitzortungsstellen.