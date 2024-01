ORF-Regionalradios auf DVB-T2

ORF ermöglicht Regionalradiokonsum auf TV-Geräten

Multimedia | 0 | | Julia Jamy | 30.01.2024

Seit Anfang Jänner werden die ORF-Regionalradios auf DVB-T2 verbreitet. 99,5% aller Österreicher haben dadurch die Möglichkeit, das regionale Radioprogramm über ihre TV-Geräte zu empfangen, wie der ORF mitteilt.

„Mit der Verbreitung der ORF-Regionalradios über DVB-T2 schafft es der ORF, noch mehr Menschen in Österreich mit seinen vielfältigen Audio-Angeboten zu erreichen. Der ORF setzt damit einen wichtigen technischen Schritt zur Nutzung seiner Angebote und vereinfacht die Abrufbarkeit seiner Inhalte für viele Haushalte in Österreich nachhaltig“, so Harald Kräuter, ORF-Direktor für Technik und Digitalisierung.

Mehr als 313 Sendeanlagen in ganz Österreich stellen die ORF-Regionalradios in DVB-T2 zur Verfügung. Neben dem bereits ermöglichten Empfang über UKW wird dieser nun also auch für Nutzer von DVB-T2 möglich. Haushalte, die über ein Fernsehgerät verfügen, können durch diese Neuerung unverschlüsselt im TV über DVB-T2 das Regionalradioprogramm des ORF empfangen. Dies schließt in den jeweiligen Bundesländern Radio Wien, Radio Oberösterreich, Radio Salzburg, Radio Niederösterreich, Radio Steiermark, Radio Burgenland, Radio Kärnten, Radio Tirol und Radio Vorarlberg mit ein, auf Bundesebene konnten bereits zuvor Hitradio Ö3, Ö1 und FM4 via DVB-T2 genutzt werden.