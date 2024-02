Neue Aktion

LG Smart TV Kunden erhalten 3 Monate Apple TV+ kostenlos

Multimedia | 0 | | Julia Jamy | 06.02.2024

LG Smart TV Kunden können ab sofort in den Genuss von Apple TV+ kommen.

LG Smart TV Besitzer erhalten für eine limitierte Zeit kostenlosen Zugang zu Apple TV+. Die dreimonatige Testversion ist in der Apple TV-App auf kompatiblen 4K- und 8K-Smart-TVs von LG sowie auf den Lifestyle-Bildschirmmodellen StanbyME und StanbyME Go verfügbar. Das Angebot gilt vom 6. Februar bis 30. April 2024.

Apple TV+ bietet Premium-Serien, fesselnde Drama- und Comedy-Serien, Spielfilme, Dokumentationen sowie Kinder- und Familienunterhaltung. Außerdem verfügt Apple TV+ über erfolgreiche Serien, darunter „Monarch: Legacy of Monsters“, „Masters of the Air“, „Silo“, „Hijack“, „The Morning Show“, „Foundation“ oder „Slow Horses“. Zudem sind „Ted Lasso“ sowie preisgekrönte Originalfilme von Apple verfügbar, darunter der für den Oscar nominierte „Killers of the Flower Moon“ von Martin Scorsese und der Oscar-Gewinner „CODA“.

Die Fernseher von LG verfügen über Dolby Vision und Dolby Atmos, um erstklassiges Home-Entertainment zu liefern. Nutzer von LG Smart TVs können ab sofort Apple TV+ in 4K mit Dolby Vision und Dolby Atmos genießen. Die 2024er Fernseher von LG sind nach eigenen Angaben branchenweit die ersten, die Dolby Vision und Filmmaker-Modus unterstützen.