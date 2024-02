Eine Prise „Blue Salt“

KitchenAid präsentiert Farbe des Jahres 2024

Kleingeräte | 0 | Produkte | Stefanie Bruckbauer | 09.02.2024

Jedes Jahr stellt KitchenAid die „Farbe des Jahres“ vor. Dieses Jahr handelt es sich um „Blue Salt“, ein helles, schillerndes Blau mit violett-perlmuttfarbenem Finish, das je nach Blickwinkel und Lichteinfall sanft den Ton wechselt. KitchenAid ließ sich dabei ua. auch von der Art und Weise, wie Salz jedem Gericht das gewisse Etwas verleiht, inspirieren.

Seit Jahrzehnten begeistert die amerikanische Brand mit neuen Farbkreationen. Hierfür lässt sich das KitchenAid Designteam von aktuellen Trends und dem Zeitgeist inspirieren. Es analysiert nicht nur Modeströmungen und Designbewegungen, sondern betrachtet auch gesellschaftliche Entwicklungen, technologische Innovationen und kulturelle Einflüsse. „Diese intensive Auseinandersetzung mit der Welt führt zu einer kreativen Fusion, die schließlich in der Erschaffung eines neuen, einzigartigen Tons ihren Höhepunkt findet“, erklärt die Kultmarke, laut der „Blue Salt“ nicht einfach nur eine Farbe ist. „Die sich ständig verändernde Nuance unterbricht die Monotonie in der Küche und spiegelt so die Vielseitigkeit und Lebendigkeit wider, die das Kochen in unseren Alltag bringt. Die KitchenAid Küchenmaschine in Blue Salt ist eine Erinnerung, stets mit frischem Blick und einer Prise Abwechslung durch das Leben zu gehen.“