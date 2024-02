Für optimales Seherlebnis in HD

simpliTV bietet attraktiven Gerätetausch

Multimedia | 0 | | Julia Jamy | 12.02.2024

simpliTV bietet ab sofort eine attraktive Gerätetauschaktion für das HD-Erlebnis zuhause.

Immer mehr Sender stellen ihre SD-Kanäle ein. Der ORF hat bereits im Dezember 2023 ORF Sport Plus und ATV in SD über Satellit abgeschaltet, ORF 1, ORF 2 und ORF III folgen noch heuer. simpliTV unterstützt den Umstieg mit einer attraktiven -50% Gerätetauschaktion.

Mit der zunehmenden Verbreitung von HD- und 4K- Fernsehgeräten steigt auch die Nachfrage nach höherer Bildqualität. Die SD-Kanäle nutzen jedoch ältere Übertragungstechnologien, die nicht mehr dem Standard entsprechen und eine eingeschränkte Bildqualität bieten. Die Umstellung auf die höhere Auflösung in HD-Qualität soll für das TV-Publikum zahlreiche Vorteile mit sich bringen: ein gestochen scharfes Bild, lebendige Farben und verbesserte Details.

TV-Nutzern mit älteren Empfangsgeräten, die nur SD unterstützen, empfiehlt simpliTV über den Umstieg auf einen HD-fähigen Receiver nachzudenken. Denn nur so sei gewährleistet, dass die Senderliste in HD auch in Zukunft vollständig empfangen werden kann. Für den Fall, dass zwar das TV-Gerät HD-fähig ist, aber der Receiver nicht, kann dieser durch einen HD-fähigen Receiver oder durch ein CI+ Modul ersetzt werden. Voraussetzung für ein CI+ Modul ist, dass das TV-Gerät über einen CI-Slot und einen eingebauten S2-/T2-Tuner verfügt (wie es seit vielen Jahren Standard ist).

Gerätetauschaktion von simpliTV

Allen Zusehern, die von unscharf auf scharf wechseln möchten, bietet simpliTV im Zeitraum vom 12.02. bis 31.03.2024 eine einmalige Gerätetauschaktion an. Kunden, die sich für das gratis Paket simpli free anmelden, erhalten 50% Rabatt auf alle simpliTV Endgeräte der neuesten Generation als Setup für Antenne oder SAT. Im gesamten österreichischen Handel können alle alten Receiver gegen eines der folgenden Geräte getauscht werden: alle simpliTV-fähigen T2- und S2-Module sowie die Receiver Strong SRT4150, SRT4250, SRT-8506 und Kathrein UFT931.

„simpliTV will dem österreichischen Fernsehpublikum modernes Fernsehen in bester Qualität bieten. Dazu gehört neben einem einfachen Zugang zu Unterhaltung und Information sowie voller Sendervielfalt auch ein hochwertiges Seherlebnis mit brillanten Farben und kontrastreichen Bildern zu liefern. Mit unserer aktuellen Gerätetauschaktion bieten wir unseren Kund:innen ganz unkompliziert die Möglichkeit, die technischen Voraussetzungen für ein HD-Erlebnis im eigenen Heimkino zu schaffen“, so Philipp Dainese, Geschäftsführer von simpliTV.

Senderliste für Fernsehgenuss in HD Ist bereits ein HD-fähiges Gerät vorhanden, kann eine Umstellung der Senderliste erforderlich sein. Wenn das Logo des Senders mit HD gekennzeichnet ist, ist der richtige Sender bereits in der Liste enthalten. Ansonsten gibt es zwei Möglichkeiten, die Senderliste umzustellen und die HD-Sender zu priorisieren: die Senderliste von fernsehliste.at herunterladen und mit einem USB-Stick einspielen oder den Sendersuchlauf in den TV-Einstellungen verwenden. Viele moderne TV-Geräte bieten verschiedene Senderlisten zur Auswahl an, die eine manuelle Senderreihenfolge überflüssig machen oder erleichtern. Mit der simpliTV Senderliste werden alle HD-Sender automatisch vorgereiht (inkl. der deutschen Privatsender im Portfolio von simpli more).