Mit 4K-Touch, Google EDLA und GMS-Zertifizierung

BenQ präsentiert neue interaktive digitale Tafeln

Multimedia | 0 | | Julia Jamy | 13.02.2024

Die neuen interaktiven digitale Tafeln von BenQ sind mit 4K-Touch, Google EDLA und GMS-Zertifizierung ausgestattet.

BenQ stellt die interaktiven digitalen Tafeln der Serie RP04 vor. Die neuen Modelle sind nach EDLA (Enterprise Devices Licensing Agreement) und GMS (Google Mobile Services) zertifiziert und bieten damit den vollen Zugriff auf den Google Play Store sowie vielfältige Möglichkeiten für spannende Unterrichtsszenarien.

Die BenQ RP04 Serie eignet sich insbesondere für die Single-Screen-Anwendung im Education-Bereich. Im großen Rahmen sind für den Sound und die Kommunikation zwei 20-Watt-Lautsprecher und ein 16-Watt-Subwoofer sowie ein leistungsstarkes Mikrofonarray aus acht Mikrofonen verbaut. Bis zu 50 Touchpunkte werden von der Hardware erkannt und bis zu neun verschiedene mobile Geräte können über BenQs drahtlose Screen Sharing-Funktion InstaShare gleichzeitig auf dem BenQ Board dargestellt werden. Einer der drei USB-C-Anschlüsse bietet 5-in-1-Funktionalität mit 100 Watt Power Delivery und stellt damit gleichzeitig die Stromversorgung angeschlossener Geräte sicher.

Zudem sind die Touch Displays der RP04 Serie mit einer speziellen keimresistenten Beschichtung auf dem Display und den Anschlussfeldern, Tasten sowie den Stiften und der Fernbedienung versehen. Außerdem sind sie nach dem Eyesafe 2.0-Standard vom TÜV Rheinland zertifiziert: Die Augen sollen durch eine Hardware-basierte Reduktion des energiereichen Blaulicht-Anteils geschont werden, ohne die Farbqualität des Bildes zu beeinträchtigen. BenQ ClassroomCare für eine Verbesserung der Luftqualität im Klassenraum wird ebenfalls bei der RP04-Serie eingesetzt. Sie überwacht mit im Rahmen integrierten Luftqualitätssensoren die Konzentration von Kohlendioxid (CO2), Formaldehyd (CH2O), giftigen, flüchtigen, organischen Verbindungen (TVOCs) und Feinstaub (PM2,5 und PM10) und reinigt die Umgebungsluft mittels integriertem Luftionisator.

Viele Möglichkeiten

Die neue EDLA-Zertifizierung öffnet Lehrkräften die Möglichkeit, mit der BenQ UI-Bedienoberfläche von Android 13 auf die komplette Funktionsvielfalt und die umfassenden Sicherheitsfunktionen von Google zuzugreifen. Über den Google Play Store ist der Zugriff auf die wichtigen Google-Applikationen Chrome, Google Drive oder YouTube sowie auf Workspace-Apps wie u.a. Docs, Gmail, Meet, Tabellen oder Präsentationen möglich. Ebenfalls gelingt der Zugriff auf und das Arbeiten mit Microsoft 365 inkl. Excel, Word, OneNote, Powerpoint, Teams und anderen Produktivitätstools.

Für die tägliche Nutzung im Bildungsbereich ist die Whiteboard-Software EZWrite6 von BenQ mit Text to Speech, mehrsprachiger OCR-Texterkennung (Optical Character Recognition) und Übersetzung kostenfrei enthalten. Eine Installation von EZWrite 6 auf weiteren Geräten unter Windows, iOS oder Android ist ebenfalls kostenfrei möglich, um den Unterricht z.B. vorzubereiten oder nachzuarbeiten. Mit einer direkten Anbindung an Cloud-Laufwerke wie OneDrive, GoogleDrive, Dropbox u.a. haben Lehrkräfte jederzeit Zugriff auf ihre persönlichen Dokumente. Erweiterte Sicherheitsfunktionen, wie Passwortschutz, zweistufige Authentifizierung oder Datenverschlüsselung und Geräteverwaltung schützen die Arbeit und Inhalte in der aktuellen Android-Umgebung.

Einfache Handhabung

Lehrkräfte können sich in jedem Klassenraum mit einem BenQ Board und Google Android über eine NFC-Karte per Single Sign On (SSO) bei ihrem personalisierten Konto anmelden. Sofort gelingt der Zugriff auf ihr gespeichertes Lehrmaterial und ihre persönlichen Daten. Dabei stehen eine unbegrenzte Zahl von Accounts für das Lehrpersonal zur Verfügung. Zudem können softwaregesteuert oder über einen Dongle Inhalte von ihren mobilen Geräten auf die interaktiven Touch-Boards übertragen werden.

Das BenQ Account Management System (AMS) ermöglicht Administratoren die einfache Verwaltung unbegrenzter Benutzerkonten in ihrem Google Workspace Directory: Über eine direkte Schnittstelle können sie Google-Konten einfach in die BenQ Umgebung hineinziehen. Weiters besteht die Möglichkeit, die Auswahl der Apps entsprechend den Richtlinien des jeweiligen Unternehmens bzw. des Bildungssegments einzuschränken. BenQ Device Management Solution (DMS) soll die Fernwartung und -überwachung aller interaktiven Touch-Displays erleichtern: Einstellungen, Verbrauchsdaten, App-Verwaltung, Updates und Sicherheitsmaßnahmen lassen sich einfach von einem zentralen Punkt aus kontrollieren und vornehmen. Sowohl das AMS als auch das DMS kann dauerhaft kostenfrei mit allen BenQ Boards verwendet werden.

Die mit leistungsfähigen Acht-Kern-Prozessoren ausgestatteten BenQ Boards sind in den Bilddiagonalen 65, 75, und 85 Zoll ab sofort zu folgenden unverbindlichen Verkaufspreisen erhältlich: 3599 Euro (RP6504); 4399 Euro (RP7504) und 5499 Euro (RP8504).