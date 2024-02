Langjährige Erfahrung und Expertise im Bereich Erneuerbare Energie

PV Austria: Georg Waldner ist neues Vorstandsmitglied

Photovoltaik | 0 | | Julia Jamy | 19.02.2024

Photovoltaic Austria begrüßt Georg Waldner als neues Vorstandsmitglied. (© Nik Pichler)

Georg Waldner ist neues Vorstandsmitglied von Photovoltaic Austria. Seit 2019 ist Waldner CEO und Gesellschafter der ImWind. Seine langjährige Erfahrung und Expertise im Bereich Erneuerbare Energie mit Fokus auf Windkraft und Photovoltaik ergänzt den Bundesverband ab sofort durch eine weitere Kompetenz.

„Wir freuen uns, Georg Waldner als Experten für Windkraft und Photovoltaik im Vorstand des PV Austria willkommen zu heißen. ImWind ist ein wichtiges Unternehmen der erneuerbaren Energie in Österreich mit viel Erfahrung und Expertise“, so Herbert Paierl, Vorstandsvorsitzender von PV Austria.

Waldner freut sich über seine neue Aufgabe: „Die Photovoltaik ist bereits heute eine der wichtigsten erneuerbaren Energieformen in unserem Land. Ihr Potenzial ist aber noch lange nicht ausgeschöpft. In Zukunft wird die Kraft der Sonne neben der Wind- und Wasserkraft eine zentrale Säule der österreichischen Energieversorgung sein. Ich freue mich daher sehr, meine langjährige Erfahrung nun aktiv in diese professionelle Organisation einbringen zu können und gemeinsam für ein klimaneutrales Österreich zu arbeiten.“

Seit 2019 ist Waldner CEO und Gesellschafter der ImWind. Der Windkraft- und Photovoltaikpionier entwickelt, betreibt und baut seit über 25 Jahren Wind und Photovoltaikparks im In- und Ausland und zählt zu den größten Erzeugern erneuerbarer Energie in Österreich. Waldner studierte Betriebswirtschaftslehre und promovierte im Fachbereich Politikwissenschaft. Bereits 2002 zog es Waldner in den Energiebereich, wo er u.a. für die EVN AG arbeitete. Bei PV Austria wird Waldner seine Expertise im Bereich Stromnetz und Groß- sowie Freiflächen einbringen.