Schlankes Design und immersiver 3D-Surround-Sound

Sharp bringt kompakte Dolby Atmos Soundbar

Multimedia | 0 | | Julia Jamy | 19.04.2024

Die 2.0.2-Soundbar HT-SB700 ist Sharps bisher kompakteste und preiswerteste Dolby Atmos-Soundbar.

Sharp erweitert sein Soundbar-Portfolio um ein neues Dolby Atmos-Modell. Die 2.0.2-Soundbar HT-SB700 ist nach eigenen Angaben die bisher kompakteste und preiswerteste Dolby Atmos-Soundbar des Herstellers. Sie wurde für kleine bis mittelgroße Wohnräume entwickelt und soll unter anderem mit ihrem schlanken Design und immersiven 3D-Surround-Sound überzeugen.

Die Sharp 2.0.2-Soundbar (HT-SB700) soll mit dezenter Optik und erstklassigem Audiovergnügen überzeugen. So bietet die Soundbar ein „echtes Dolby Atmos.Erlebnis mit immersivem 3D-Surround Sound“, wie Sharp beschreibt. Neben Dolby Atmos werden weitere Audio-Standards, wie zum Beispiel Dolby Digital, Dolby Digital Plus und Dolby TureHD dekodiert und wiedergegeben. Die Soundbar bietet eine Vielzahl an Anschlussmöglichkeiten darunter Bluetooth 5.3 (mit SBC und AAC), HDMI (mit eARC und CEC), USB und einem Optischen- sowie einem AUX-Audio-Eingang.

Fünf Equalizer-Presets und 140 Watt Ausgangsleistung

Die Soundbar verfügt über eine Ausgangsleistung von insgesamt 140 Watt. Zwei Full-Range-Lautsprecher und zwei nach oben abstrahlende Höhenlautsprecher, welche den Schall an der Decke reflektieren. Fünf vorangestellte Equalizer (Movie, Music, Voice, Night und EQ-Off) sowie die Bass- und Höhenanpassung sollen ein individuelles Klangprofil für eine Vielzahl von Audioinhalten ermöglichen. Die HT-SB700 kann per Fernbedienung oder mit der One-Touch-Tasten am Gerät gesteuert werden.

Auszeichnen soll sich die Sharp HT-SB700 auch durch ihre edle Verarbeitung. Sharp beschreibt: „Das Metall Frontgitter mit matt-schwarzem Finish verleiht ihr ein modernes und stilvolles Erscheinungsbild, das sich harmonisch in jedes Wohnzimmerambiente einfügt. Speziell für den Einsatz unter kleineren Fernsehgeräten entwickelt, bietet sie mit Abmessungen von 52 x 11,3 x 7,2 cm eine ideale Ergänzung für Bildschirme bis zu 32 Zoll. Diese Kombination aus hochwertiger Verarbeitung und ansprechendem Design macht sie nicht nur zu einem akustischen Highlight, sondern auch zu einem ästhetischen Blickfang im Wohnzimmer.“

Die Soundbar ist ab sofort für eine UVP von 199,00€ verfügbar.