Connect-Leserwahl

A1 zu Österreichs beliebtesten Netzbetreiber gekürt

Dominik Schebach | 22.04.2024

Das Mobilfunkmagazin connect erhebt nicht nur die Qualität der Mobilfunknetze, sondern lässt seine Leser auch alljährlich über die Beliebtheit der Netzbetreiber in Deutschland, Österreich und der Schweiz abstimmen. Und da hat A1 einen Lauf: Der Netzbetreiber wurde nun bereits zum dritten Mal zu Österreichs beliebtesten Netzbetreiber gewählt.

Mehr als 90.000 Leser des Fachmagazins beteiligten sich an der Abstimmung und sorgten in der Kategorie „Netze und Dienste des Jahres“ für den Hattrick von A1. Naturgemäß sehr erfreut zeigt sich Marcus Grausam, CEO A1 Österreich, über die Wertung: „Als führender Mobilfunkanbieter in Österreich ist es unser Ziel, stets die besten Netze und den besten Service zu bieten. Das eindeutige Ergebnis der Leserwahl des Magazins connect freut uns daher besonders: Hier hatten Kund:innen die Möglichkeit direkt über ihre Zufriedenheit mit unseren Angeboten und Leistungen abzustimmen und haben A1 bereits zum dritten Mal in Folge als beliebtesten Anbieter unter den Mobilfunknetzbetreibern gewählt.“

Mit dem Sieg bei der Connect Leserwahl setzt A1 seine Erfolgsserie bei nationalen und internationalen Netztests fort. So konnte A1 in den vergangenen Wochen unter anderem die Netztests von Chip, Speedchecker und futurezone für sich entscheiden. Vor wenigen Tagen wurde A1 auch vom Smartphone Magazin für den besten Kundenservice ausgezeichnet.