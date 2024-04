Seit 60 Jahren immer wieder einen Schritt weiter

RED ZAC Lechner eröffnet neue Abteilung mit Weißwurst-Party

Die Branche | 1 | Unternehmen | Stefanie Bruckbauer | 23.04.2024

Geschäftsführer Udo Lechner freut sich mit Industriepartner Ralph Schützinger und Sandra Rauter über eine gelungene Eröffnung.

RED ZAC Lechner in Fieberbrunn/Tirol lud mit einer echten „Weißwurst-Party“ am 20. April zur großen Eröffnung der neuen Abteilung für Baumarktartikel und Campingbedarf. „Jetzt ist die schönste Zeit des Jahres – der Garten und der Urlaub rufen, da wollen wir natürlich mit unserer Kompetenz beraten“, erklärt Geschäftsführer Udo Lechner. „Unsere Kunden verlassen sich auf uns – und das schon seit mehr als 60 Jahren. Das heißt für uns aber auch, immer wieder einen Schritt weiterzumachen und die Angebotspalette zu erweitern. Im Bereich Garten und Freizeit haben wir einen ganz klaren Bedarf geortet – und darauf schnell reagiert.“

Am 20. April 2024 lud RED ZAC Lechner zur „Weißwurst-Party“.Zahlreiche Gäste nutzten die Gelegenheit, einen Blick in die neue Lagerhalle und auch in den nagelneuen Lechner’s DIY Shop im ersten Stock zu werfen. Rund 400 größtenteils Stammkunden und auch örtliche Prominenz, wie u.a. Altbürgermeister Grander Hebert und zahlreiche Firmenpartner und Hoteliers, ließen es sich nicht nehmen und wohnten der Eröffnung bei. Für Speis und Trank war bestens vorgesorgt, am Eröffnungstag selbst gab es zudem auch noch 5% auf alle Produkte.

„Mit unserem DIY Shop erweitern wir unser Angebot um Gartenwerkzeug, Insektenabwehrmittel, Erde, Rindenmulch, Grill- und Campingzubehör und vieles mehr. Also alles Nützliche für Garten, Haus und Camping“, freut sich Udo Lechner. Aber auch der erfahrene Küchenprofi Ernst Birnbacher zeigte, wie eine Wunschküche geplant werden kann. Eine Vorführung von Kaffeemaschinen und Haushaltsgeräten sowie ein Gewinnspiel rundeten den Tag ab. „Die Lagerhalle selbst, in der wir zur Weißwurst-Party geladen haben, hat rund 200 m2 und war einfach eine notwendige Erweiterung, damit unsere Waren ausreichend Platz finden“, so Lechner.

„RED ZAC Lechner lebt vor, was es heißt, in der Region immer am Puls der Zeit zu sein“, erklärt RED ZAC Vorstand Brendan Lenane. „Er weiß, welche Wünsche seine Kunden haben und investiert in diesem Sinne in die Zukunft. Gleichzeitig schafft er es, das RED ZAC Branding perfekt umzusetzen. Ganz in dem Sinne: Red mit uns. Red Zac.“ Künftig geht der Unternehmer auch noch einen Schritt weiter und setzt demnächst auch noch das RED Light Konzept um. „Mit den neuen und frischen Ideen, die von REXEL gemeinsam mit RED ZAC entwickelt wurden, kann jedem Raum zu neuem Glanz verholfen werden“, meint Lenane. „Die breite Palette an Leuchten und Lampen reicht von zeitlosen Klassikern bis hin zu modernen und avantgardistischen Lichtsystemen und Designs. Modern interpretiert findet so jedes Heim oder jedes Unternehmen die optimale Lösung. Man darf sich also jetzt schon auf die nächsten News freuen.“

Über RED ZAC Lechner

RED ZAC Lechner steht in Fieberbrunn/Tirol seit knapp mehr als 60 Jahren für persönliche Beratung und kompetenten Service. „Das liegt mir auch wirklich am Herzen“, meint Lechner. „Das sind nicht nur Worte auf einem Stück Papier, sondern bei uns ist das gelebte Realität.“ Das Team von RED ZAC Lechner setzt ebenso auf topmoderne Entwicklungen wie auf fachkundige Beratung und Service im Elektro- und Elektronikbereich, ist Internet-Provider ebenso wie Kabel-TV-Anbieter. Aufgrund dieser wichtigen Nahversorger-Rolle hat RED ZAC Lechner auch in die Notversorgung investiert, um alle angebundenen Haushalte stabil versorgen zu können.

Mit 53 Mitarbeitern, darunter drei Lehrlinge in den Bereichen Elektro und Installation, einer Gesamtfläche von nunmehr 3.200 m2 und einem Verkaufsraum mit 800 m2 ist das Unternehmen in der Region stark verankert und steht für Zuverlässigkeit und Kompetenz. Der neue DIY-Shop befindet sich auf rund 50 m2 im ersten Stock des Gebäudes.