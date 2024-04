Samt Rundum-Sorglos-Paket

Festnetzoffensive: Ein Jahr gratis Internet bei A1

Telekom | 0 | | Dominik Schebach | 24.04.2024

Mit 24. April hat A1 seine neue Festnet-Internet-Offensive gestartet.

Ab heute, den 24. April, startet A1 mit seiner neuen Festnetz-Internet-Offensive: All jene, die sich für einen neuen A1 Festnetz-Internet Tarif entscheiden, bekommen diesen Tarif ein Jahr lang gratis. Diese 12 Monate eingerechnet kostet zum Beispiel der Tarif A1 Internet 100 statt 44,90 nur 22,45 Euro im Monat – gerechnet über die Mindestvertragszeit von 24 Monaten.

All jene, die sich für einen Glasfasertarif entscheidenm haben darüber hinaus die Qual der Wahl zwischen einem Jahr das monatliche Grundentgelt sparen oder einem Samsung 55 Zoll TV gratis. Einen gratis Mesh WLAN-Verstärker für optimalen Speed bis in den letzten Winkel des Zuhauses gibt es bei jedem Glasfaser Internet Tarif gratis dazu. In allen Landeshauptstädten ebenfalls gratis mit dabei: A1 Xplore TV Streaming S im Wert von 5,90 Euro/ Monat.

Rundum-Sorglos-Paket beim Internetwechsel

Never touch a running System – ein Sprichwort, das für den Internetanschluss zuhause nun nicht mehr gilt. Denn mit dem A1 WLAN Wechselservice unterstützt das A1 Service-Team vor Ort oder telefonisch bei der Einrichtung des neuen WLAN und sorgt so dafür, dass man nicht jedes verbundene Gerät einzeln ins neue WLAN integrieren muss. Das spart gerade bei Geräten wie smarten Wetterstationen oder anderen Smart Home-Anwendungen, die oft über sehr komplizierte Einstellungs-Menüs verfügen, jede Menge Zeit und Nerven. Auch die kostenlose A1 Internet Optimizer App unterstützt Kundinnen und Kunden einfach und übersichtlich bei der Verwaltung und Optimierung des WLANs.