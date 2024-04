Format geht gemeinsam mit SPAR Mahlzeit! ins zweite Jahr

elektrabregenz sucht „Austria‘s next Küchenchef:in 2024“

Hausgeräte | 1 | | Dominik Schebach | 24.04.2024

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer von "Austria's next Küchenchef:in" bei der Challange im Vorjahr, gemeinsam mit Haubenkoch Robert Letz und Moderatorin Patricia Kaiser.

Vergangenes Jahr hat elektrabregenz ein klompett neues Format aus der Taufe gehoben: Die Kochchallenge „Austria‘s next Küchenchef:in“ hat die Marke österreichische Talente an den Herd geholt. Nun geht das Format samt zugehöriger Kampagne ins zweite Jahr. Neu mit an Bord sind SPAR Natur*pur und SPAR Mahlzeit!. Die Koch-Challenge 2024 findet am 14. Mai in der elektrabregenz Showküche im 23. Wiener Gemeindebezirk statt.

Wie immer winken Ruhm und tolle Preise – sowie die Möglichkeit bei weiteren Kochevents engagiert zu werden. Die Challenge ist allerdings nicht ohne: Die teilnehmenden Talent müssen mit den vorgegebenen Zutaten von SPAR Natur*pur, die sie vorab erfahren, ihre eigenen Kreationen zaubern und damit die Jury überzeugen. Dazu treten immer zwei Köche gegeneinander an. Gekocht wird natürlich in der elektrabregenz Showküche auf elektrabregenz Geräten.

Die Speisen werden von einer hochkarätigen Jury getestet und bewertet. In der Jury werden neben dem Geschäftsführer der Beko Austria AG Evren Aksoy, Pro Juventute-Pressesprecherin Claudia Geiger, EP: Geschäftsführer Michael Hofer, Red Zac Vorstand Brendan Lenane und SPAR Mahlzeit! Digital-Chefredakteurin Julia Steiner vertreten sein. Bewertet werden dabei sowohl Geschmack, Konsistenz und die Präsentation der Speisen als auch die Performance der Köche. Und am Ende wird der Gesamtsieger bzw. die Gesamtsiegerin – also Austria´s next Küchenchef:in – gekürt. Die Moderation des Events haben Model und Moderationin Patricia Kaiser sowie Haubenkoch Robert Letz über.

Breite Kampagne

All das wird von einer breiten Kommunikationskampagne begleitet. Alle Teilnehmer werden auf den Social Media-Kanälen mit ihren Kochschwerpunkten vorgestellt. Unterstützt wird die Kampagne von 1000things.at, Acos, ReiterPR sowie dem elektrabregenz Marketing Team, die selbst auch als Urheber des Konzepts gelten.

„Für uns als Home Appliance Marke steht die Customer Experience im Vordergrund. „Content is King“ lautet dazu ein altes Marketing-Sprichwort. Wir gehen mit Austria’s next Küchenchef:in noch einen Schritt weiter. Mit diesem Content Format und unseren Partner:innen an Bord haben wir uns das Ziel gesetzt, selbst – zumindest einmal im Jahr – zum Medienunternehmen zu werden“, so Margit Anglmaier, Head of Marketing & Communications der Beko Austria AG und ergänzt: „Was allerdings noch viel wichtiger ist: Koch-Talente aus unserem Land sollen eine Bühne bekommen. Gemäß unserem neuen Claim „the perfect fit“ soll damit auch der ideale Match zwischen Konsument:innen und unseren Koch-Talenten entstehen.“

Details zur Bewerbung

Bewerbungen sind ab sofort möglich. Die erforderlichen Angaben beinhalten neben den persönlichen Daten eine Kurzbeschreibung zur eigenen Person, ein paar Zeilen über die Motivation Austria´s next Küchenchef:in zu werden sowie über die persönliche Kocherfahrung und die Social Media-Accounts.

Direkt zur Bewerbung geht es hier: https://austrias-next-kuechenchef.com

Die Aufrufe gibt es auch auf den elektrabregenz SocialMedia-Kanälen: