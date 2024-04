Die neuen Küchen-Basics

Neue Heißluftfritteusen von Rommelsbacher

Kleingeräte | 0 | Produkte | Stefanie Bruckbauer | 24.04.2024

Die Rommelsbacher Heißluftfritteuse FRH 1700 XXL mit Sichtfenster und Innenraumbeleuchtung.

Zeitersparnis, gesunde Ernährung und kulinarische Experimente – in Zeiten wie diesen erleben Heißluftfritteusen einen klaren Aufschwung und etablieren sich zunehmend als unverzichtbare Küchenhelfer. Rommelsbacher präsentiert in diesem Zusammenhang die beiden Modelle FRH 1500 und XXL Modell FRH 1700. In ersten Tests erhielten beide Heißluftfritteusen ein „sehr gut“.

Die kompakten Heißluftfritteusen aus dem Hause Rommelsbacher sind völlig auf moderne Kochbedürfnisse ausgerichtet und im Singlehaushalt genauso sinnvoll einzusetzen wie in Familien. Die intuitiv zu bedienenden Geräte frittieren, garen und backen – „und sie zaubern einfache Gerichte und Fastfood genauso zuverlässig wie raffinierte Rezepte aus dem Familienkochbuch“, sagt Rommelsbacher.

Rommelsbacher erklärt: „Beide Modelle – FRH 1500 XL und FRH 1700 XXL – sind technisch ausgereift, perfekt proportioniert sowie ausgesprochen praxisorientiert.“ Das große LED-Display sorgt für guten Überblick und die Bedienung erfolgt durch einfaches Antippen der Touch Control Sensoren. Beide Geräte sind mit innovativer „Hot Air Convection Technology“ ausgestattet, wodurch die Wärme sehr gleichmäßig verteilt wird, so dass alle Gerichte optimal gegart werden. Der Betrieb ist angenehm leise. Die 60-Minuten-Zeitschaltuhr soll die Einhaltung der Garzeiten erleichtern und die Wende-/Schüttel-Erinnerung „für beste Ergebnisse sorgen“. Bei beiden Modellen ist der Frittier-/Backkorb herausnehmbar und durch seine rechteckige Bauform optimal zu befüllen. „Dies ist ein entscheidender Vorteil gegenüber Modellen anderer Hersteller. Der Frittier-/Backkorb ist zudem mit einer hochwertigen Antihaftbeschichtung versehen, so reicht meist leichtes Wischen für die Reinigung danach völlig aus“, so der Hersteller.

Die Nutzer entscheiden je nach ihren persönlichen Küchenumständen, welches Modell am besten für sie passt. Die XL Heißluftfritteuse FRH 1500 mit 5 Litern Volumen (entspricht 800 g Pommes) hat ein kompaktes Design und einen rechteckigen Frittierkorb, der ein sehr effizientes Befüllen ermöglicht. 95 Programme, die auch individuell anpassbar sind, sowie 4 Temperaturstufen bis 200 °C bieten für jedes Gericht die passende Einstellung. Die Ergebnisse beim Test von neun unterschiedlichen Marken durch das Testportal Technikzuhause.de haben durchweg überzeugt. „Durch das erreichte ‚sehr gut (1,1)‘ und die Auszeichnung als ‚Praxistipp‘ hat sich die FRH 1500 von Anfang bestens positioniert“, berichtet Rommelsbacher.

Die XXL Heißluftfritteuse FRH 1700 mit 8 Litern Volumen (entspricht 1 kg Pommes) ist ebenfalls so designt, so dass die bestmögliche Ausnutzung des Garraums gewährleistet ist. „Diese erweiterte Variante setzt nicht nur in puncto Größe neue Maßstäbe, sondern überzeugt auch mit zusätzlichen Ausstattungsmerkmalen, wie einem Sichtfenster und einer abschaltbaren Garraumbeleuchtung. Die breitere Auswahl von 10 Programmen und eine individuellere Temperaturwahl von 60 – 200 °C machen das Gerät auch für Küchenprofis und Kochbegeisterte interessant. Die FRH 1700 erhielt ebenfalls die Bewertung ‚sehr gut (1,1)‘ und wurde als ‚Highlight‘ ausgezeichnet“, beschreibt Rommelsbacher.

Danyal Riediger, Gesamtvertriebsleiter bei Rommelsbacher, äußert sich zu den neuen Heißluftfritteusen: „Mit der FRH 1500 haben wir bereits bewiesen, dass wir den Puls der Zeit im Blick haben und den Bedürfnissen moderner Verbraucher gerecht werden. Die Auszeichnung ‚sehr gut‘ bestätigt unsere Bemühungen um Qualität und Innovation. Mit der Einführung der FRH 1700 setzen wir diesen Erfolgskurs fort und bieten unseren Kunden ein noch breiteres Spektrum an Möglichkeiten, ihre kulinarischen Ideen umzusetzen. Wir sind überzeugt, dass beide Modelle sich als unverzichtbare Standards für die Küche etablieren werden.“

Um den Nutzern die Heißluftfritteusen von Rommelsbacher näher zu bringen, gibt es für die beiden oben beschriebenen Modelle ein eigenes Rezeptheft, das die Zubereitung von Trendrezepten und Klassikern „gelingsicher“ vermitteln sowie „die Vielfalt der kulinarischen Möglichkeiten aufzeigen“ soll.

Die XL Heißluftfritteuse FRH 1500 ist zum UVP von 119,99 Euro erhältlich, während die XXL Version FRH 1700, mit Sichtfenster und Innenraumbeleuchtung, für 139,99 Euro UVP verfügbar ist.

In der E&W April-Ausgabe lesen Sie übrigens ein Interview mit dem Rommelsbacher Gesamtvertriebsleiter Danyal Riediger.