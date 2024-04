Zum 1. April 2024

Schneider Electric: Marco Geiser ist neuer Vice President Service für die Region DACH

Energiezukunft | 0 | | Julia Jamy | 24.04.2024

Marco Geiser hat zum 1. April 2024 die Funktion des Vice President Service DACH bei Schneider Electric übernommen.

Zum 1. April 2024 hat Marco Geiser die Funktion des Vice President Service DACH bei Schneider Electric übernommen. Er kam 2022 als Service Director Schweiz zu dem Tech-Konzern, um die Führungsteams Schneider Electric Schweiz und Service DACH zu verstärken. Zuvor war Geiser in der Energiebranche für Alstom und General Electric im Bereichen Supply Chain, Sales und Business Development tätig.

Grundlage der Schneider Electric Serviceangebote ist nach eigenen Angaben das Verständnis von Energiemanagement und Automatisierungstechnologien und deren Transfer in die branchenspezifischen Applikationen der Anwender. Vor dem Hintergrund des demografischen Wandels, der sich auch auf dem Arbeitsmarkt widerspiegelt, bilden neben den klassischen Dienstleistungen wie zustandsorientierter Wartung oder Modernisierung auch die digitale Ferndiagnose, Consulting Services und maßgeschneiderte Wissenstransfers einen wichtigen Schwerpunkt im Serviceangebot von Schneider Electric. Der Transfer von Wissen durch Trainings oder EcoXpert Partnerschaften sollen Kunden beim Aufbau von Kompetenzen unterstützen, beispielsweise bei der Modernisierung energieintensiver Produktionsanlagen oder bei digitalisierten Wartungskonzepten für Rechenzentren.

Größtmöglicher Mehrwert

Das betont auch Geiser, der hier einen wichtigen Schwerpunkt seiner Arbeit in der neuen Position sieht: „Die enge Zusammenarbeit und der Wissensaustausch mit unseren Kunden in Bereichen wie Digitalisierung, Energieeffizienz oder Energiequalität komplettieren unser klassisches Serviceangebot, indem wir dafür sorgen, dass Einsparpotenziale trotz Fachkräftemangel auch tatsächlich in die Praxis umgesetzt werden. Das unterscheidet uns vom Wettbewerb und bringt unseren Kunden den größtmöglichen Mehrwert. Insbesondere in den Bereichen Ressourcen- und Energiemanagement bei gleichzeitiger Digitalisierung bestehender Infrastrukturen ist die Nachfrage derzeit sehr hoch, weshalb wir planen, unser Angebot in diesen Bereichen weiter auszubauen.“

Ein besonderes Anliegen ist ihm auch das Thema Nachhaltigkeit bei Serviceprojekten. Denn zeitgemäße Dienstleistungen wie die zirkulare Verwendung von Produkten seien Schlüsselfaktoren für den effizienten Einsatz von Energie. Ein Thema, das angesichts hoher Energiekosten und ambitionierter Dekarbonisierungsziele bei vielen Unternehmen ganz oben auf der Agenda steht. Schneider Electric möchte seine Kunden deshalb dabei unterstützen, Ressourcen effizient zu nutzen und Kosten zu senken.