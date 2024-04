Home Entertainment der neuen Generation

Unboxing: Samsung startet mit dem 2024 TV-Lineup in Österreich

Multimedia | 0 | | Dominik Schebach | 25.04.2024

Mit einem virtuellen Unboxing-Event feierte Samsung den Verkaufsstart des 2024 TV-Lineups einschließlich der neuen Generation von Neo QLED 8K in Österreich.

Das Samsung 2024er TV-Lineup ist da. Mit einem virtuellen Unboxing-Event hat das Unternehmen den Verkaufsstart seines neuen AI TV-Lineups mit seinen jüngsten Neo QLED 8K und Neo QLED 4K TVs und OLED TVs sowie Soundbar-Sortiments in Österreich gefeiert. Der Home Entertainment-Hersteller erweitert seine Produktpalette mit einer Reihe von leistungsstarken, AI-gesteuerten Lösungen. Zusätzlich lockt Samsung mit lokalen Content-Partnerschaften. Die Geräte sind ab sofort in Österreich erhältlich.

„Wir verschieben die Grenzen des Home-Entertainments, indem wir AI auf eine Art und Weise integrieren, die über das traditionelle Seherlebnis hinausgeht“, sagte SW Yong, Präsident und Leiter des Visual Display Business bei Samsung Electronics. „Das diesjährige Lineup ist ein Beweis für unser Engagement für Innovation und bietet Produkte, die nicht nur außergewöhnliche Seherlebnisse bieten, sondern auch einen Mehrwert für den Lebensstil unserer Kundinnen und Kunden darstellen.”

Flaggschiff des neuen TV-Sortiments ist der Neo QLED 8K: Ausgestattet ist das Modell mit dem jüngsten NQ8 AI Gen3-Prozessor, der einen bedeutenden Sprung in der AI-TV-Technologie darstellt. Der Prozessor verfügt über eine Neural Processing Unit (NPU), die doppelt so schnell ist wie sein Vorgänger, sowie über eine Verachtfachung der neuronalen Netzwerke von 64 auf 512 – für ein außergewöhnliches Seherlebnis mit gestochen scharfen Details, unabhängig von der Eingangsquelle.

Viel Künstliche Intelligenz

So werden mit 8K AI Upscaler Pro Filme auf 8K Auflösung hochskaliert, womit Samsung ein neues Niveau an Bildklarheit und Details bei den Filmen verspricht. Darüber hinaus schärft und glättet der AI Motion Enhancer Pro Bewegungen und macht dadurch schnelle Action flüssiger und klarer während Real Depth Enhancer Pro durch die Optimierung der Kontraste im Vordergrund dem Bild eine lebensechte Tiefe verleiht und die Zuschauerinnen und Zuschauer mit in die Szene hineinzieht.

Der Neo QLED 8K liefert außerdem präzisen Sound, der von der AI-Soundtechnologie unterstützt wird. Der diesjährige Active Voice Amplifier Pro ist nun in der Lage, Dialoge aus Hintergrundgeräuschen zu extrahieren und zu verstärken, sodass jedes Wort deutlich zu hören ist. Object Tracking Sound Pro5 bereichert das Klangerlebnis durch die Synchronisierung des Klangs mit dem Geschehen auf dem Bildschirm und sorgt so für ein dynamischeres und fesselnderes Seherlebnis. Adaptive Sound Pro verfeinert das Klangerlebnis weiter, indem es den Ton intelligent an den Inhalt und die Raumakustik anpasst – für einen wirklich satten und naturgetreuen Klang.

Der Neo QLED 8K verfügt außerdem über AI-Funktionen, die die Bedürfnisse der Nutzerinnen und Nutzer verstehen und sich an sie anpassen. Der AI Auto Game Mode schaltet sich beim Spielen ein, erkennt die Art des Spiels und optimiert Bild und Ton für ein noch intensiveres und fesselnderes Spielerlebnis. Der AI Customization Mode passt das Bild für jede Szene auf Basis der Nutzerpräferenzen an, während der AI Energy Mode Strom spart, ohne die Bildqualität zu beeinträchtigen. Diese Funktionen sorgen dafür, dass der Neo QLED 8K für alle Unterhaltungsbedürfnisse komfortabel, personalisiert und auch noch energieeffizient ist.

Erhältlich ist die neue Neo QLED 8K-Reihe zwei Modell-Varianten, QN900D und QN800D, und in Größen von 65, 75 und 85 Zoll.

Umfassende Produktpalette für alle Unterhaltungsbedürfnisse

Neben den Flaggschiff-Modellen bringt Samsung ein breites Sortiment an Modellen um die unterschiedlichen Kundenbedürfnisse abzudecken. So vereint die 2024er Neo QLED 4K-Reihe die neuesten Innovationen der aktuellen Neo QLED 8K-Flaggschiff-Fernseher und verbessert das Fernseherlebnis mit Funktionen, die durch den NQ4 AI Gen2-Prozessor unterstützt werden. Dieser Chip verfügt über 20 neuronale Netzwerke für die Optimierung von Bild und Sound. Mit dem Real Depth Enhancer Pro und der Quantum Matrix Technology sorgt der Bildschirm für großartige Kontraste und feinste Details auch bei komplexen sehr hellen oder sehr dunklen Szenen. Der Neo QLED 4K wird in Größen von 43 bis 98 Zoll erhältlich sein.

Mit der 2024er Lineup bringt Samsung außerdem den weltweit ersten OLED TV mit Glare-Free Display nach Österreich. Dieses eliminiert unnötige Reflexionen und gewährleistet gleichzeitig tiefe Schwarztöne und lebensechte Farbdarstellung unter allen Lichtverhältnissen. Angetrieben von demselben NQ4 AI Gen2-Prozessor wie die Neo QLED 4K-Reihe, verfügen die OLED-Fernseher von Samsung über Funktionen wie Real Depth Enhancer und OLED HDR Pro8, die die Bildqualität auf ein neues Niveau heben sollen. Erhältlich in drei Modellen – S95D, S90D und S85D – von 48 bis 83 Zoll, ist für jeden Haushalt das passende Modell dabei.

Die TVs aus dem The Frame Portfolio bieten den Nutzerinnen und Nutzern mit dem Art Store einen umfassenden Kunstgenuss durch den Zugriff auf über 2300 Kunstwerke aus über 60 weltweiten Museen und Galerien. Die 2024er Modelle bieten mit Art Streams eine monatlich kuratierte Auswahl von 20 Kunstwerken aus dem Art Store, die in einem Interwall von 5 Minuten gezeigt werden. Als besondere Auszeichnung erhielt der 2024er Art Mode nun auch die Pantone Validierung für farbgenaue Darstellung von Kunstwerken.

Soundbars

Das 2024 Portfolio umfasst auch die neueste Soundbar der Q-Serie, Q990D, die mit einem 11.1.4-Kanal-Setup mit Wireless Dolby Atmos aufwartet. Dieses Modell verfügt über eine Vielzahl von Funktionen, die Samsungs anhaltende Führungsposition als weltweit meistverkaufte Soundbar-Marke in den letzten 10 Jahren untermauern sollen. Dazu gehören Innovationen wie Sound Grouping, wobei die Rücklautsprecher mit dem Sound der Soundbar für pulsierenden, raumfüllenden Klang synchronisiert werden, und die Option für persönliches Hören – Private Rear Sound -, mit der Nutzerinnen und Nutzer ihre Inhalte in geringerer Lautstärke nur über die hinteren Lautsprecher genießen können, ohne andere dabei zu stören.

Die ultraschlanken Soundbars S800D und S700D bieten weiterhin außergewöhnliche Audioqualität in einem unglaublich schlanken und platzsparenden Design. Darüber hinaus verfügen alle Samsung Soundbars über fortschrittliche Audiotechnologien wie Q-Symphony, die die gleichzeitige Nutzung der Samsung-TV-Lautsprecher und der verbundenen Samsung Soundbar ermöglicht und so ein meisterhaft orchestriertes Klangerlebnis bietet.

Schließlich hat Samsung den Music Frame präsentiert, der Premium-Audio mit künstlerischem Design verbindet, das von The Frame inspiriert wurde. Mit diesem vielseitigen Gerät können Nutzerinnen und Nutzer persönliche Bilder oder Kunstwerke ausstellen und gleichzeitig kabellosen Sound mit intelligenten Funktionen genießen. Ob als eigenständiges Gerät oder in Verbindung mit einem Fernseher und einer Soundbar, der Music Frame verspricht ein verbessertes Hörerlebnis, das jeden Raum bereichert.

Made for Austria

Käuferinnen und Käufer von Samsung TVs, Smart Monitoren oder Projektoren können sich auf ein exklusives Entertainment-Package im Wert von bis zu 600 Euro freuen. Denn beim Kauf eines Aktionsgeräts bis 31. März 2025 profitieren sie von attraktiven, kostenlosen Zusatzangeboten aus den Bereichen TV-Entertainment, Gaming, Kunst und Fitness. Zu finden sind die zahlreichen Gutscheine und Angebote direkt auf dem jeweiligen Gerät: in der Samsung TV Promotion App. So gibt es Angebote zu Film- und Serien-Abos, Reality- und Entertainment-Shows von Rakuten, die Sendervielfalt von simpliTV oder Zattoo sowie exklsuive 4K und 8K Videos und Dokumentarfilme von The Explorers+ TV.

Auch Musikfans können sich freuen, denn IDAGIO bietet Samsung Kundinnen Zugriff auf die größte Auswahl an klassischen Musik-Alben auf dem Markt. Für Gamer gibt es Angebote aus dem riesigen Portfolio an Online-Spielen von Blacknut, Utomik oder XBOX Game Pass. Durch Partner wie FIIT, Freeletics, Myclubs und Calm ist KundInnen ein breites Angebot an Vorteilen im Bereich Fitness und Wellbeing geboten. Und für die perfekte Lichtstimmung sorgt die Partnerschaft mit den smarten Beleuchtungssystemen von Philips Hue. Zusätzlich profitieren Käuferinnen und Käufer von The Frame (2024) TVs von einem 6-monatigen gratis Samsung Art Store Abo.