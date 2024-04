23.5.2024

Save the date: Lehrlings-Webinar „Fit im Umgang mit Geld“

Hintergrund | 0 | | Julia Jamy | 26.04.2024

Das Bundesgremium setzt seine kostenlose Webinar-Serie für Lehrlinge fort. Als Thema wurde dieses Mal "Fit im Umgang mit Geld" gewählt. Am 23. Mai 2024 erfahren die Lehrlinge, auf welche Punkte beim Umgang mit Geld besonders geachtet werden sollte.

Als Vortragende konnte das Bundesgremium Frau Kühler-Kosztoanszky von der Schuldnerberatung des Fonds Soziales Wien als Expertin gewinnen. Kühler-Kosztoanszky wird die Lehrlinge informieren, auf welche Punkte beim Umgang mit Geld besonders geachtet werden sollte:

Warum ist eine gute Budgetplanung wichtig?

Was sind die üblichen Schuldenfallen?

Welche Strategien für einen guten Umgang mit Geld gibt es?

Wo kann man sich Unterstützung und Hilfe bei finanziellen Problemen suchen?

All diesen wichtigen Fragen für ein abgesichertes und schuldenfreies Leben will man auf die Spur gehen. Und wie üblich wird wir auch dieses Mal ein Gewinnspiel veranstaltet. Wer gut aufpasst und die Fragen am schnellsten und richtig beantworten kann, darf sich über ein Sparschwein mit Inhalt freuen.

Zur Anmeldung geht es hier.