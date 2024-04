„Amore mio“

Frische Pasta wie beim Italiener mit KitchenAid

Kleingeräte | 0 | Produkte | Stefanie Bruckbauer | 29.04.2024

Mit den passenden Vorsätzen verwandelt sich die KitchenAid-Küchenmaschine schnell in eine Nudelmaschine.

Spaghetti, Penne, Fusilli, Tagliatelle, Farfalle – die Welt der Pasta ist unendlich vielfältig. Frische, hausgemachte Nudeln schmecken dabei besser als gekaufte und dank KitchenAid ist das auch kein Problem: Mit den passenden Vorsätzen verwandelt sich die Küchenmaschine schnell in eine Nudelmaschine. „Egal ob Anfänger oder Profis – die Herstellung von Pasta zu Hause wird mit viel Spaß und Leichtigkeit möglich, sei es klassisch mit Ei, glutenfrei, Vollkorn oder sogar low carb“, sagt KitchenAid.

Mit dem 3-teiligen Nudelvorsatz-Set von KitchenAid lassen sich authentische Pasta-Kreationen zaubern. Nudelteigschneider und -walze werden in Italien gefertigt. Sie bestehen alle aus robustem Edelstahl, sodass der Teig immer präzise und gleichmäßig verarbeitet und geschnitten werden kann – egal ob Spaghetti, Tagliatelle oder Lasagneblätter. Nachdem der hausgemachte Teig in der Walze auf die gewünschte Dicke gerollt wurde, schneidet der Spaghetti- oder Fettucine-Schneider ihn in gleichmäßige Streifen. Die Pasta kann entweder direkt nach kurzem Aufkochen genossen werden oder, nachdem sie an der Luft getrocknet wurde, gekühlt oder eingefroren aufbewahrt werden.

5KSMPRA: 229,00 Euro UVP

Für diejenigen, die sich noch mehr Vielseitigkeit wünschen, ist der Short-Pasta-Vorsatz mit sechs Einsätzen die perfekte Wahl. Dieser KitchenAid-Vorsatz ermöglicht es, hausgemachte Röhrennudeln in verschiedenen Formen und Größen zu kreieren, darunter traditionelle

Rigatoni, Penne, Makkaroni und sogar Mezze Maniche. Der Teig wird in den Behälter gegeben und schnell erscheinen die Nudelformen, die mit dem integrierten Teigschneider auf die gewünschte Länge abgeschnitten werden können. Ein Tipp vom Hersteller: „Kürzere Formen, die tendenziell hohl oder gebogen sind (oder beides), sind am besten für dickflüssige, herzhafte Saucen sowie Nudelaufläufe und -salate geeignet. Dünnere, längere Stränge werden hingegen für Saucen auf Öl- oder Sahnebasis verwendet.“

5KSMPEXTA: 239,00 Euro UVP

Es muss nicht immer Teig sein, auch Gemüsepasta ist eine Option für alle, die nach einer leichteren und gesünderen Alternative zur traditionellen Pasta suchen. Durch die Verwendung von Gemüse wie Zucchini, Karotten, Süßkartoffel oder Kürbis, die in den Spiralschneider-Vorsatz von KitchenAid gespannt werden, kann leicht eine köstliche, nährstoffreiche und sättigende Mahlzeit zubereitet werden.

5KSM1APC: 159,00 Euro UVP