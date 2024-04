RED ZAC und Philips TV fördern Nachwuchstalente

Fußball der Sonderklasse

Die Branche | 2 | | Stefanie Bruckbauer | 29.04.2024

Die Kadermannschaft des SV Weinitzen nutzt begeistert die Gelegenheit zum Training mit Profi Michael Konsel.

In Weinitzen bei Graz gab es am 25. und 26. April Fußball der Sonderklasse. Bei einem von Philips TV und RED ZAC Zöscher organisierten Auswahlturnier zeigten die Fußballer und Fußballerinnen unter dem kritischen Blick von Teamchef AT Michael Konsel ihr Können. Für je drei Teilnehmer aus dem Herren- und dem Damenkader wird nun ein Traum wahr: Sie fliegen nach Frankfurt, wo die Entscheidung fällt, wer zum Training mit dem FC Barcelona darf.

„Es ist unglaublich, ich darf mitfliegen und in Frankfurt mein Können zeigen, das ist eine unglaubliche Chance, ich kann es noch gar nicht fassen“, so und so ähnlich lauten die Kommentare der ausgewählten Kaderspieler des SV Weinitzen. Profi Michael Konsel begleitete die Teams der unterschiedlichen Altersgruppen – angefangen von den U8-Teams bis hin zum Kader – zwei Nachmittage lang. Er nahm sich Zeit für das Sichtungsspiel, stand mit Rat und Tat zur Seite und war auch für den Nachwuchs mit vielen Tipps und Tricks da.

Diese Aktion basiert auf der Kooperation zwischen TP Vision (dem Unternehmen hinter Philips TV und Sound) und dem legendären Fußballverein FC Barcelona als Hauptpartner für Fernseher, Display- und Audioprodukte. Die Partnerschaft unterstützt das weltweite Angebot an Philips TV- und Audioprodukten kommunikativ und stellt das exklusive Merkmal Ambilight in den Vordergrund. Ermöglicht wurden die regionale Teilnahme durch die RED ZAC Zentrale und RED ZAC Zöscher in Graz.

„Für uns als regional stark verankerten Händler ist es eine wunderbare Möglichkeit, mit dem Verein unserer Wahl etwas ganz Besonderes auf die Beine stellen zu können“, erklärt Christian Zöscher, Geschäftsführer von RED ZAC Zöscher und RED ZAC Aufsichtsratsmitglied. „Die Reaktion beim ersten Gespräch war auch dementsprechend – Begeisterung pur.“ „Für unseren Verein ist diese Chance der Teilnahme geradezu sensationell“, bestätigt Vereinsobmann Siegfried Pummer, SV Weinitzen. „Natürlich haben wir alles sofort in die Wege geleitet, um diese zwei Trainingstage zu ermöglichen und die Resonanz beim Team ist großartig.“

„Wir können mit dieser Aktion unentdeckte Talente fordern und fördern“, meint RED ZAC-Vorstand Brendan Lenane. „Philips TV bietet damit Talenten aus Österreich die Möglichkeit am Trainingscamp des FC Barcelona teilzunehmen – sowohl solchen, die bereits in einem Kader spielen als auch jenen, die sich einfach über das Gewinnspiel beworben haben – eine geniale Kombination also.“

„Die Förderung des regionalen Fußballs aber auch die Forcierung regionaler Geschäfte und die Unterstützung der Fachhändler sind uns besonders wichtig“, meint Robert Petrin, Senior Key Account Manager, Philips TV & Sound D/A/CH. „Die enge Zusammenarbeit mit RED ZAC zeigt hier auch schon deutlich ihre Wirkung.“

Insgesamt 100 Spieler und Spielerinnen aus Österreich werden nach Frankfurt zu einem großen Sichtungsturnier eingeladen, zehn davon dürfen dann zu einem Trainingscamp mit FC Barcelona nach Spanien fliegen. Die Teilnahme ist sowohl über das TP Vision Ambilight Gewinnspiel, bei dem bis spätestens 30. April Spielerprofile hochgeladen werden können (www.ambilight-campus.com), als auch durch die Auswahlspiele mit regionalen Fußballvereinen möglich. Alle Sichtungsbewerbe fanden unter den wachsamen Augen von Michael Konsel statt, der zu den erfolgreichsten Tormännern Österreichs zählt. Er spielte nicht nur bei der Nationalmannschaft Österreich, sondern auch beim SK Rapid Wien, beim AS Rom und AC Venedig.