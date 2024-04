Auch im limitierten EM-Design

Coole Momente mit Liebherr

Hausgeräte | 0 | Produkte | Stefanie Bruckbauer | 30.04.2024

Coole Erfrischung an heißen Sommertagen: Liebherr-Hausgeräte sorgt mit den leistungsstarken Getränkekühlschränken für kühle Momente. Ob bei der Grillparty mit Freunden, an lauen Abenden im Garten oder für den professionellen Einsatz in der Gastronomie – dank starker Kühlleistung, ansprechendem Design und ergonomischer Bedienung werden Getränke optimal temperiert sowie ansprechend präsentiert. Und mit der limitierten Fußball-EM-Sonderedition soll auch beim europaweiten Fußballereignis des Jahres mit erfrischenden Drinks mitgefiebert werden.

Der Sommer kommt in schnellen Schritten. Die Sonne strahlt vom Himmel, die Temperaturen steigen und die Lust nach eiskalten Durstlöschern wächst. Mit dem vielseitigen Portfolio an Getränkekühlschränken sorgt Liebherr-Hausgeräte dafür, dass Sommerdrinks optimal gekühlt und gelagert werden. „Das effiziente Kühlsystem mit Umluftkühlung ermöglicht optimale Genusstemperatur innerhalb kürzester Zeit und verbraucht dank hochdämmender Isolation, hochwertiger Verdichter, Verflüssiger und Verdampfer wenig Energie. Die stabilen Tragroste können je nach Bedarf verstellt werden und lagern die Ware dank Auszugstopp sicher. Der großzügige Innenraum sorgt zudem dafür, dass Dosen und Flaschen übersichtlich gelagert und rasch herausgeholt werden können. Aber nicht nur einzelne Getränke finden in den Kühlschränken Platz. Der untere Bereich der Modelle bietet die praktische Möglichkeit, eine komplette Getränkekiste zu lagern, ohne dass Flaschen entnommen werden müssen“, beschreibt der Kühlpro.

Neben der hohen Leistungsfähigkeit und dem komfortablen Handling überzeugen die Getränkekühlschränke aber auch durch schlichtes, funktionales Design. Die selbstschließende Tür verhindert, dass das Gerät versehentlich offensteht und garantiert dadurch stabile Innentemperaturen. Bis zu einem Öffnungswinkel von 90° schließt die Tür von selbst. Darüber hinaus bleibt die Türe geöffnet und ermöglicht bequemes Ein- und Ausräumen. Liebherr ergänzt: „Wahlweise mit Glastür und einem integrierten Beleuchtungskonzept erhältlich, bieten ausgewählte Modelle eine besonders ansprechende Getränkepräsentation.“

EM-Sonderedition

Wer diesen Sommer bei der Fußball-EM mitfiebert, lagert Bierflaschen und spritzige Softdrinks passend zum Nervenkitzel in einem Getränkekühlschrank im limitierten EM-Design. Nach dem Motto „Eiskalt bis ins Finale“ soll die Sonderedition kalte Getränke an heißen Spieltagen liefern und lückenlosen Nachschub garantieren. „Ob mit Freunden, Familie, Kollegen oder als Teil einer enthusiastischen Fangemeinde – während die Lieblingsmannschaft am Platz um den Pokal kämpft, werden 90 Minuten Fußballerlebnis zum Trinkgenuss. Ist der spannende Wettkampf vorbei, können die Sticker im EM-Design abgelöst werden“, erklärt Liebherr.