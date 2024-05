Personalia bei der ORS Group

simpliTV: Neue Leiter für Marketing und Vertrieb

Multimedia | 0 | | Wolfgang Schalko | 02.05.2024

Sven Nadeniczek (li.) und Harald Schwab (re.) bilden das neue Führungsduo für Marketing und Vertrieb bei simpliTV. (© simpliTV)

Ab sofort leitet der erfahrene Manager für Marketing, Customer Experience und digitale Strategien, Harald Schwab, den gesamten Marketingbereich von simpliTV. Auch die Vertriebsleitung bei simpliTV wurde neu besetzt: Der langjährige Media Markt-Manager hat die Position ebenfalls mit Anfang Mai übernommen.

Mit Anfang Mai hat Harald Schwab (42), der zuvor in führenden Positionen bei Unternehmen wie A1, Tele2 und Drei tätig war, die gesamte Marketing-Agenda von simpliTV übernommen. Neben seiner Begeisterung für die Umsetzung digitaler Strategiethemen bringt Schwab mehr als 15 Jahre Erfahrung in der vielfältigen Telekommunikationsbranche in den Bereichen Mobile, Festnetz, Zusatzservices wie TV, Business und Consumer mit. Darüber hinaus verfügt er über mehrjährige Erfahrung im Handel, wo er digitale Projekte zur Erschließung von Endkundenmärkten erfolgreich umgesetzt hat.

„In meinen bisherigen beruflichen Stationen konnte ich viel Erfahrung sowohl im massenkommunikativen Endkundengeschäft als auch im B2B-Lösungsgeschäft sammeln. Ich freue mich, dass ich bei simpliTV beide Welten zusammen mit meiner Digitalkompetenz einbringen kann“, so Schwab zu seiner neuen Herausforderung.

Neuer Vertriebsleiter

Heute hat außerdem der erfahrene Media Markt-Manager (B2B) Sven Nadeniczek seine neue Position als bundesweiter Key Account Manager von simpliTV angetreten – nachdem sich die bisherige Vertriebsleiterin Claudia Kaiblinger vor Kurzem in die Karenz verabschiedet hat. Dabei ist der 43-Jährige auch direkter Ansprechpartner für den Fachhandel und Märkte in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland. Er verantwortet in seiner Funktion neben den Personalagenden vor allem die bundesweite Entwicklung neuer Vertriebskanäle und Geschäftspotenziale sowie die Zusammenarbeit und regelmäßige Abstimmung mit den Vertriebspartnern und Distributoren.