Von der Live-Übertragung bis zum Profi-Training

Like a Pro: Drei bringt Profi-Spirit in Jugendsportvereine

Telekom | 0 | | Dominik Schebach | 02.05.2024

Insgesamt sollen 33 Jugendsport-Vereine an der Aktion teilnehmen können.

Sich einmal wie ein Profi fühlen - dieses Erlebnis steht im Mittelpunkt der neuen Jugendsport-Kampagne von Drei. Ob Fußball, Tennis, Basket-, Volleyball oder zum Beispiel Schach: Kinder und Jugendliche in ganz Österreich können ab sofort mit ihrem Sportverein teilnehmen, um sich vom Telekom-Komplettanbieter einen lang gehegten Wunsch erfüllen zu lassen. Eine Aktion, die abseits vom klassischen Sportsponsoring die Professionalisierung und Sichtbarkeit von Jugendsportvereinen in den Vordergrund rückt.

„Wir wollen den Jugendsport in Österreich beleben und einmalige Erlebnisse schaffen, bei denen sich Nachwuchssportler wie Profis fühlen dürfen“, erläutert Drei CEO Rudolf Schrefl die Aktion. „Das kann etwa eine Live-Übertragung, eine Fahrt im gebrandeten Teambus oder ein Spiel im großen Stadion sein. Es geht uns darum, Emotionen zu wecken und Jugendlichen zu zeigen, welchen Mehrwert Vereinssport bietet und wie sehr er zur mentalen und körperlichen Gesundheit beiträgt.“

Die Aktion von Drei ist auch eine Reaktion auf die jüngste Entwicklung im Jugendsport. Gemäß der letzten Mikrozensus-Erhebung der Statistik Austria war die Mitgliedschaft in Sportvereinen unter den 10 bis 19-Jährigen am stärksten rückläufig. Eine Entwicklung, die nicht zuletzt auf die Covid-Pandemie zurückzuführen sei, wie auch Sport Austria Präsident Hans Niessl betont: „Untersuchungen haben gezeigt, dass die vielen Monate der Isoliertheit den Jugendlichen stark zugesetzt haben. Vereinssport verbindet gesundheitsfördernde und soziale Komponenten wie kaum eine andere Aktivität. Deshalb ist jede Initiative zu begrüßen, die das Interesse am Vereinssport fördert und gleichzeitig das Gemeinschaftsgefühl stärkt.“

Profi-Erlebnisse für 33 Jugendsportvereine

Neben sieben vordefinierten Paketen, die jeweils für ein Spiel oder ein Wochenende gelten – darunter eine Live-Übertragung, der Transfer im gebrandeten Teambus, eine Austragung in einer Profi-Sportstätte, begleitende Cheerleader, Fanartikel, ein Training mit einem Profi oder eine Bewegungs-Analyse – gibt es auch ein offenes Paket für individuelle, kreative Wünsche. Einsendeschluss für die Aktion ist der 31. Juli 2024, die Umsetzung wird mit den Vereinen persönlich abgestimmt. Die Umsetzung beginnt allerdings schon jetzt. Ab Mai erfolgt die Auslosung der ersten Gewinner. Insgesamt sollen 33 Vereine nach dem Zufallsprinzip an der Aktion des Netzbetreibers teilnehmen können. Informationen rund um das neue Förderkonzept, Fragen und Antworten sowie das Antragsformular finden Vereinsvorstände, Eltern und Jugendliche in ganz Österreich ab sofort auf www.drei.at/likeapro

Drei unterstützt Kidstennis-Offensive

Das Jugendsport-Engagement von Drei begann im Vorjahr mit einer Kooperation mit dem Österreichischen Tennisverband. Die Kooperation stellt den heimischen Tennis-Nachwuchs in den Mittelpunkt und bietet jungen Talenten exklusive Erlebnisse wie z. B. die Inszenierung Jugendlicher als große Tennis-Stars, Shootings für Kids-Autogrammkarten und vieles mehr. 2024 unterstützt Drei die Jugendturnierserien des ÖTV: den Drei Tennis Schulcup U14/U18, den ROG Cup presented by Drei und den Drei Jugendcircuit presented by Babolat. Ziel ist es, den Tennissport in Österreich wieder dorthin zu bringen, wo er schon einmal war.