Wechsel an der Spitze

Michael Ostermann wird neuer CEO der VARTA AG

Hintergrund | 0 | Menschen | Julia Jamy | 07.05.2024

Bei Varta gibt es einen Wechsel an der Spitze. Der Aufsichtsrat hat in seiner gestrigen Sitzung Michael Ostermann zum Mitglied des Vorstands bestellt. Zudem wird er Vorstandsvorsitzender (CEO). Der 58-jährige verfügt über langjährige Management-Erfahrung im Automotive-Sektor und in der Batterieindustrie.

Ostermann hat unter seiner Führung bei EXIDE Technologies unter anderem eine erfolgreiche Strategie für Lithium-Ionen-Batterien und Energiespeicher entwickelt. Zudem hat er in beiden Sektoren erfolgreich mehrere Restrukturierungen umgesetzt, wie es in einer Aussendung von VARTA heißt. Gemeinsam mit Marc Hundsdorf (CFO), Rainer Hald (CTO) und Michael Giesswein (CRO) bildet er künftig den Vorstand der VARTA AG. „Wir freuen uns, mit Michael Ostermann einen erfahrenen Kandidaten für die Position des CEO der VARTA AG gefunden zu haben. Er bringt Erfahrung und Kenntnisse mit, die wichtige Impulse leisten werden, um die vor dem Unternehmen liegenden Herausforderungen zu meistern. Herr Ostermann hat sich bereits seit vielen Monaten mit der VARTA AG auseinandergesetzt. Markus Hackstein wechselte 2019 von der Montana Tech zur VARTA. In einem bereits schwierigen Marktumfeld leitete er mit dem Gesamtvorstand ab 2022 die erste Phase der Restrukturierung ein und setzte die geplanten Maßnahmen konsequent um. Zudem führte er zusammen mit dem Gesamtvorstand und der Belegschaft das Unternehmen erfolgreich durch die schweren Tage der Cyberattacke, die Mitte Februar 2024 kurzzeitig unter anderem die Produktion lahmlegte. Ich danke ihm für seinen Einsatz. Die Montana Tech freut sich auf seine Rückkehr“, sagt Michael Tojner, Aufsichtsratsvorsitzender der VARTA AG.

Großes Potenzial

„Ich freue mich sehr auf die Aufgaben bei der VARTA AG. Ich habe mich für diese Position entschieden, weil ich an die Chancen des Unternehmens glaube. Ich sehe die Herausforderungen. Ich sehe aber vor allem das Potenzial. Gemeinsam mit dem gesamten Vorstand und dem VARTA-Team werden wir die Herausforderungen angehen und das Potenzial heben“, sagt Ostermann. Markus Hackstein bleibt für eine Übergangsphase Mitglied des Vorstands, um sich später wieder Projekten innerhalb der Montana Tech Components-Gruppe zu widmen. Hackstein war im August 2022 in den Vorstand der VARTA AG bestellt worden und übernahm im Oktober 2022 als Sprecher des Vorstands die Aufgaben des früheren CEO, Herbert Schein. „Ich bin dankbar für die Leistung der gesamten VARTA-Belegschaft, für ihren Einsatz und ihre Treue zum Unternehmen in den herausfordernden vergangenen Monaten. Ich bin überzeugt, dass VARTA eine erfolgreiche Zukunft haben wird, wenn die Restrukturierung abgeschlossen ist. Ich wünsche dem gesamten Team weiter gutes Gelingen und viel Erfolg“, so Hackstein.