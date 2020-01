Performance Marketing Manager (m/w/d) in 6250 Kundl

Performance Marketing Manager (m/w/d)

17.01.2020

Zur Verstärkung des Marketing Teams sucht Aqipa ab sofort Performance Marketing Manager (m/w/d) für die Zentrale in Kundl.

Leidenschaft für Kopfhörer, Lautsprecher und Heimkino? Großartiges Design. Großartiger Sound. Sie möchten die Kommunikation von Kult-Marken wie Pioneer, Onkyo oder Braun Audio sowie die englische Digitalradiomarke Pure aktiv gestalten und sind ein echter Performance Marketing Profi? Dann sind Sie bei Aqipa richtig. Wir sind ein internationales Unternehmen, das Marken im Aufbau und Wachstum unterstützt – ein Brand Accelerator. Wir arbeiten mit über 20 Lifestyle Brands aus dem Consumer Electronics Umfeld und unterstützen diese in den Bereichen Marketing, Distribution, ECommerce und POS Betreuung.

Ihre Aufgaben:

Operative und strategische Steuerung von allen bezahlten und direkt messbaren Online Marketing Kanälen mit dem Schwerpunkt SEA Projekten, Programatic Display, Affiliate Marketing oder anderen Performance Marketing Instrumenten inkl. Budgethoheit

Konzeption von integrierten Performance Marketing Kampagnen in Absprache mit internen und externen Stakeholdern

Optimierung der Conversion von Online Journeys auf Basis von Customer & Analytics Insights sowie laufenden A/B Tests

Proaktives Partnermanagement (Partnerausbau, Partnerakquise und Partneraktivierung)

Effizienzsteigerung aller Performance Marketing Kanäle

Erstellung von Reports, Analyse von Daten mit Ableitung von Handlungsempfehlungen

Das bringen Sie mit:

Mind. 3 Jahre Berufserfahrung im Bereich Performance Marketing oder Paid Media

Erfolgreich absolviertes Studium in den Bereichen BWL, Medien- oder Kommunikationswissenschaft, Wirtschaftsinformatik bzw. gleichwertiger Backgroud

Nachweisliche Erfolge bei SEA Projekten, Programatic Display, Affiliate Marketing oder anderen Performance Marketing Instrumenten

Fundiertes Verständnis von Web Analytics & Tracking Plattformen

Sorgfältige und verantwortungsvolle Arbeitsweise sowie die Bereitschaft eigene Projekte zu übernehmen

Analytisches Denken und eine strukturierte Arbeitsweise sowie Genauigkeit beim Umgang mit Daten

Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse

Wir bieten Ihnen:

Mitgestalten: Hier ist Vieles noch nicht in Stein gemeißelt. Alles was Sie für und mit uns machen, wird die Geschicke unserer Firma nachhaltig beeinflussen. Deswegen sollten Sie in dieser Wachstumsphase mit dabei sein

Freiheiten: Bei uns gibt´s kein 2-wöchiges Welcome in einem 5-Sterne Hotel. Es geht gleich los. Wir helfen – natürlich – aber Sie sind von Anfang an gefordert, Ideen einzubringen, in die Hände zu spucken und mitanzupacken – Viel Verantwortung, viel Autonomie und vor allem viel Spaß

Emotionen: Wir sind seit fast 30 Jahren ein inhabergeführtes Unternehmen und betreuen Marken, die tagtäglich Millionen Menschen emotional bewegen

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbungsunterlagen inkl. Motivationsschreiben per eMail an job@aqipa.com z.Hdn. Frau Lisa Steinberger, und informieren Sie gerne in einem persönlichen Gespräch über weitere Details.

Unternehmen Aqipa GmbH Kontakt job@aqipa.com

z.Hdn. Frau Lisa Steinberger Link https://www.aqipa.com/de/kontakt/karriere/