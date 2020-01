Flexibel und vielseitig

Neue Nedis IP-Kameras mit Akku

Multimedia | 0 | | Stefanie Bruckbauer | 27.01.2020

Nedis hat zwei neue akkubetriebene IP-Kameras im Sortiment – eine für den Innen- und eine für den Außenbereich. (Bild: Nedis)

Nedis hat zwei neue IP-Kamera-Modelle im Sortiment – eine für den Innen- und eine für den Außen-Bereich. Dass diese mit Akku betrieben werden, sodass keine Steckdose in der Nähe sein muss, ist nicht das einzig praktische an ihnen.

Die neuen Nedis IP-Kameras mit Akku verfügen über einen integrierten PIR-Sensor – für eine präzise Bewegungserkennung. Soll heißen: Wenn der Sensor ausgelöst wird, beginnt die Kamera automatisch mit der Aufnahme und sendet eine Push-Benachrichtigung an das Smartphone des Benutzers. „Im Live-Stream kann man verfolgen, also sehen und hören, was in Ihrem Zuhause vor sich geht. Mit der App können Sie auch direkt mit der Person im Raum sprechen, egal wo Sie sich gerade befinden“, beschreibt Nedis.

Nedis IP-Kamera mit Akku für Innen

Die Nedis IP-Kamera für den Innenbereich ist wie erwähnt mit einem Akku ausgestattet – „das bietet maximale Flexibilität, da keine Steckdose in der Nähe sein muss“, ergänzt Nedis und: „Die Aufnahmen werden auf einem internen Speicher aufgezeichnet, wodurch die Kamera vollkommen drahtlos ist.“

Das Gerät muss laut Hersteller nur alle fünf Monate aufgeladen werden. Man kann es in vielerlei Hinsicht nutzen, wie Nedis erklärt: „Sie können es als Überwachungskamera verwenden oder Ihr schlafendes Kind im Auge behalten.“

Auf den Punkt

Akku – Es muss keine Steckdose in der Nähe sein

Bis zu 5 Monate Akkulaufzeit mit einer Akkuladung

Integrierter PIR-Sensor für eine genaue Bewegungserkennung

Push-Benachrichtigungen auf Ihrem Smartphone, wenn eine Bewegung erkannt wird

2-Wege-Kommunikation – für Videoaufnahmen mit Audio und Gegensprechfunktion

Artikelnummer: WIFICBI10WT

UVP: 79,99 Euro

Nedis IP-Kamera mit Akku für Außen

Die neue Nedis-IP-Kamera mit Akku für den Außenbereich beschreibt der Zubehörprofi wie folgt: „Das Modell bietet dank ihres wasserdichten Gehäuses (IP65) 100% Flexibilität und benötigt keine Steckdose in der Nähe. Die Aufnahmen werden auf einem internen Speicher aufgezeichnet, wodurch die Kamera vollkommen drahtlos ist.“ Dieses Modell muss laut Herstellerangaben sogar nur alle zehn Monate aufgeladen werden.

Auf den Punkt

Akku – Es muss keine Steckdose in der Nähe sein

Akkulaufzeit von bis zu 10 Monaten oder 1000 Aufnahmen mit einer einzigen Akkuladung

Wasserdichtes Gehäuse (IP65) für den Innen- und Außeneinsatz

Integrierter PIR-Sensor für eine genaue Bewegungserkennung

Push-Benachrichtigungen auf Ihrem Smartphone, wenn eine Bewegung erkannt wird

2-Wege-Kommunikation – für Videoaufnahmen mit Audio und Gegensprechfunktion

Artikelnummer: WIFICBO10WT

UVP: 99,99 Euro



Mehr Informationen finden Sie im Nedis Webshop unter https://webshop.nedis.at/de-at/