[UPDATE] Neuer Termin zwischen Mitte und Ende September 2020

Messeveranstalter rudert zurück: Light + Building wird verschoben

E-Technik | 0 | | Wolfgang Schalko | 24.02.2020

Der Veranstalter hielt die Risiken durch das Coronavirus zunächst für überschaubar – nun wurde die Weltleitmesse für Licht- und Gebäudetechnik aber doch in den September verschoben. (© Messe Frankfurt Exhibition GmbH/Petra Welzel)

Noch vor wenigen Tagen hatte es geheißen: Vom 8. bis 13. März 2020 wird die Weltleitmesse internationale Fachleute aus Industrie, Handwerk, Planung und Architektur nach Frankfurt am Main ziehen. Führende Unternehmen stehen zu ihrem internationalen Branchen-Event. Sie alle richten sich nach den Empfehlungen von Weltgesundheitsorganisation, Behörden und Experten. Deren Tenor: Das Risiko, sich mit dem Coronavirus zu infizieren, ist sehr gering. Heute teilte die Messe Frankfurt mit,

Als Veranstalter der Light + Building nimmt die Messe Frankfurt die Thematik um Covid-19 sehr ernst und steht im ständigen Austausch mit den Gesundheitsbehörden. Die Gefahr, sich auf der Weltleitmesse mit dem Erreger anzustecken, schätzen sowohl die Weltgesundheitsorganisation als auch die lokalen Gesundheitsbehörden als sehr gering ein. Sehr viel wahrscheinlicher könne man sich mit einer Grippe anstecken, sagt etwa Dr. Antoni Walczok vom Frankfurter Gesundheitsamt der dpa und rät zum häufigeren Händewaschen.

Um der Verbreitung von Infektionskrankheiten vorbeugend entgegen zu wirken, plant die Light + Building überdurchschnittliche Reinigungsmaßen, insbesondere für Bereiche wie Eingänge, Türgriffe oder Rolltreppenläufe. Außerdem werden überall auf dem Gelände Desinfektionsmittelspender aufgestellt.

Wolfgang Marzin, Vorsitzender der Geschäftsführung der Messe Frankfurt, kommentiert: „Als Unternehmer ist es Teil des Tagesgeschäfts, Risiken genauso wie Chancen zu bewerten – rational, nicht emotional. Es gibt nichts Wichtigeres für uns, als die Gesundheit unserer Besucher, Aussteller und Mitarbeiter. Gleichzeitig ist die Light + Building mit all ihren Innovationen ein Branchen-Booster. Die Wahrscheinlichkeit einer Corona-Infektion ist minimal. Das bestätigen uns alle Experten. Nochmal: Es liegt keine behördlich festgestellte Ausnahmesituation vor. Die Light + Building findet statt.”

Das bestätigt auch die Erfahrung mit der zurückliegenden Ambiente. Vom 7. – 11. Februar fand die Weltleitmesse mit 4.635 Ausstellern und rund 108.000 Besuchern in Frankfurt statt. Menschen aus knapp 160 Nationen waren vertreten. Es kam zu keinen medizinischen Vorfällen im Zusammenhang mit Covid-19.

[UPDATE] Neuer Termin: Light + Building im September 2020

In der heute am späten Nachmittag erfolgten Aussendung erklärte die Messe Frankfurt, dass das unerwartete Auftreten von Covid-19 in Italien seit dem vergangenen Wochenende eine neue Bewertung der Situation in enger Abstimmung mit dem Gesundheitsamt der Stadt Frankfurt erfordert habe. Es werde eine mehrstufige gesundheitliche Prüfung von Messegästen aus China verlangt, die durch die Messe Frankfurt nur mit unverhältnismäßigem Aufwand realisiert werden könne. Hinzu kämen vermehrt Reiserestriktionen, die es potenziellen Besuchern wie Ausstellern erschweren, an der Messe teilzunehmen. Aus diesem Grund habe sich der Veranstalter für eine Verschiebung der Light + Building entschieden. Dieser Entschluss werde ebenfalls von den Kooperationspartnern der Light + Building, dem Fachverband Elektroinstallationssysteme sowie dem Fachverband Licht im ZVEI (Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie) und dem Zentralverband der Deutschen Elektro- und Informationstechnischen Handwerke (ZVEH) mitgetragen. Auch die wichtigsten italienischen Verbände würden die Entscheidung unterstützen. China und Italien stellen nach Deutschland sowohl die größte Aussteller- als auch Besuchergruppe.

Die Light + Building ist das wichtigste internationale Branchentreffen für Architekten, Industrie, Handwerk, Handel sowie Planer und als Innovationforum und interdisziplinärer Marktplatz außerdem Garant für Geschäftsanbahnung, Kontakte und eine nachhaltige Zukunft. Die Industrie machte deutlich, dass sie die Plattform zur Geschäftsanbahnung unbedingt braucht, weshalb die Messe Frankfurt „die aus der Light + Building resultierenden Chancen für alle Marktteilnehmer noch in der laufenden Saison realisieren möchte: Deswegen wird die Fachmesse verschoben und findet zwischen Mitte und Ende September 2020 in Frankfurt am Main statt.”