Panasonic Forum 2020

Laut Trendstudien werden 2022 rund 90 Prozent der TV Geräte mit dem Internet verbunden sein. Die Vernetzbarkeit von Geräten ist daher eine Herausforderung, auf die das Panasonic Forum 2020 näher eingeht.

Panasonic lädt die Partner aus dem Fachhandel auch in diesem Frühjahr dazu ein, sich fit für die Herausforderungen in der Unterhaltungselektronik zu machen – allen voran dem Trend zu vernetzbarer Hardware. Denn gerade in Zeiten des Umbruchs gelte es, sich zu differenzieren. Dies könne dem stationären Handel durch Kompetenz und Kundennähe gelingen – mit tatkräftiger Unterstützung von Panasonic.

An insgesamt acht Stationen in ganz Österreich macht das Panasonic Forum 2020 Halt. Dabei werden im Rahmen von geführten Rundgängen nicht nur die neuesten Produkte und Entwicklungen, sondern auch viele Anwendungsmöglichkeiten präsentiert. Thematische Schwerpunkte bilden die Konnektivität als ein wichtiges Differenzierungsmerkmal für Händler wie Gerätehersteller, die einfache Verbindung zu mobilen Devices sowie die Benutzeroberfläche Operator App. Außerdem stehen Georg Kink, Vertriebsleiter CE Österreich, sowie Schulungsleiter Martin Auer und das Panasonic-Team für den Austausch über Herausforderungen, Erfahrungen und Ideen zur Verfügung.

Highlights des Panasonic Forums 2020:

Panasonic OLED TV – das neue Flagschiff setzt in Design und Technik echte Maßstäbe, wirklich überzeugend, die neue verbesserte Benutzerfreundlichkeit.

– das neue Flagschiff setzt in Design und Technik echte Maßstäbe, wirklich überzeugend, die neue verbesserte Benutzerfreundlichkeit. Panasonic Soundbars – die puristischen Modelle als ideale Ergänzung zu den TV-Neuheiten. Hat das Heimkino Pause, überzeugen diese auch beim Musikstreaming.

– die puristischen Modelle als ideale Ergänzung zu den TV-Neuheiten. Hat das Heimkino Pause, überzeugen diese auch beim Musikstreaming. Panasonic True Wireless Kopfhörer – einzigartige, aktive Geräuschunterdrückung. Interessante Erweiterung für das Zubehörsegment.

– einzigartige, aktive Geräuschunterdrückung. Interessante Erweiterung für das Zubehörsegment. Panasonic Bluetooth Kopfhörer – überzeugen mit eindrucksvoller Klangperformance und dem kraftvollen Bass.

Die Termine im Überblick:

Wien 21.04.2020 14:00-20:00

Ibis Vienna Airport

Raststation S1

2320 Schwechat

Anmeldung

Ibis Vienna Airport

Raststation S1

2320 Schwechat

Anmeldung

Austria Trend West

Innsbrucker Bundesstr.4

5073 Salzburg – Wals

Anmeldung

Hotel KRONE Dornbirn

Hatlerstrasse 22

6850 Dornbirn

Anmeldung

Hotel Stockinger

Ritzelhofstrasse 63-65

4052 Ansfelden

Anmeldung

Hotel Stockinger

Ritzelhofstrasse 63-65

4052 Ansfelden

Anmeldung

Hotel Ramada Graz

Seering 10

8141 Premstätten

Anmeldung

Hotel Ramada Graz

Seering 10

8141 Premstätten

Anmeldung