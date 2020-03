Hot! Drastische Maßnahmen beschlossen

CoV: Handelsgeschäfte sollen ab Montag schließen

Dominik Schebach | 13.03.2020

Ab Monatag müssen alle stationären Geschäfte, die nicht für die unmittelbare Versorgung notwendig sind, geschlossen bleiben. (© Schebach)

Wie die Bundesregierung derzeit mitteilt, sollen ab Montag weitere Maßnahmen zur Eingrenzung des Corona-Virus in Kraft treten. Alle nicht versorgungsnotwendigen Geschäfte, sprich der gesamte Non-Food-Handel, sollen ab Montag geschlossen bleiben. Ausnahmen gibt es derzeit nur für den Lebensmittelhandel sowie Drogerien, Apotheken, Tierfuttergeschäfte, Tankstellen, Banken und Postfilialen.

„Ab Montag müssen wir unser soziales Leben auf ein Minimum reduzieren„, sagte Bundeskanzler Sebastian Kurz bei der heutigen Pressekonferenz der Regierung. Geschäfte sollen deswegen geschlossen bleiben. Die Schließung soll vorerst für eine Woche gelten. Danach will die Bundesregierung die Situation weiter evaluieren.

Alle Unternehmen sollen wenn möglich, alle Mitarbeiter in Telearbeit schicken. Zusätzlich sollen einige Wintersportgebiete wie St. Anton am Arlberg und das Paznauntal unter Quarantäne gestellt werden. „Wir wollen eine Entwicklung wie in Italien mit allen Mitteln vermeiden. Deswegen setzen wir auf alle Maßnahme, um Zeit zu gewinnen“, erklärte auch Gesundheitsminister Rudolf Anschober. Deswegen solle „für einen überschaubaren Zeitraum“ drastische Maßnahmen beschlossen werden.

Angekündigt wurden von Kurz zudem rechtliche Änderungen, um Werktätige und Unternehmen zu unterstützen. Ein breites, branchenübergreifendes Hilfspaket soll dazu geschnürt werden. Entsprechende Vorkehrungen sollen morgen präsentiert werden. Der Bundeskanzler appellierte zudem an die Österreicher, ihre sozialen Kontakte so weit wie möglich einzuschränken.

Keine Betriebsschließung!

Zu der Ankündigung der Regierung erklärt Bundesgremialobmann Wolfgang Krejcik gegenüber elektro.at: „Wir gehen davon aus, dass ab Montag die Geschäfte des EFH ausnahmslos geschlossen sein werden. Es liegt noch kein Verordnungstext vor, aber man muss annehmen, dass die Geschäftslokale des EFH nicht unter die Ausnahmen fallen werden.“

Andererseits betont Krejcik, dass die Schließung der Geschäftslokale nicht mit einer Betriebsschließung gleichzusetzen seien: „Das wird oft verwechselt, aber wir sind der Auffassung, dass nur die Geschäftslokale zu schließen sind, um die Kontakte einzuschränken. Anderseits gehen wir davon aus, dass z.B. Bestellungen,die über Telefon oder Internet hereinkommen weiterhin bearbeitet werden. Auch sind unserer Ansicht nach Lieferungen an Endkonsumenten – natürlich unter Einhaltung der entsprechenden Vorkehrungen – weiterhin möglich. Mein Betrieb wird nach derzeitigem Stand auch am Montag weiter liefern.“

Große Unsicherheit herrsscht allerdings so Krejcik, über die Dauer der angekündigten Maßnahmen. „Ich will nicht verschweigen, dass wir uns auf eine längere Schließung des stationären Handels einstellen müssen. Ich hoffe nur, dass wir nicht mit einer mehrmonatigen Dauer konfrontiert sind. In dieser Situation müssen wir vor allem darauf schauen, dass die Betriebe weiter leben.“