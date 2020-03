Liquidität und Information

Expert setzt auf Maßnahmenpaket

Die Branche | 4 | | Dominik Schebach | 18.03.2020

Expert-GF Alfred Kapfer setzt auf ein umfassendes Maßnahmenpaket, um die Kooperationsmitglieder bestmöglich zu unterstützen.

Auch in der Expert-Zentrale arbeitet man derzeit mit Hochdruck daran, ein Unterstützungspaket für die Mitglieder zu schnüren. Laut Expert-GF Alfred Kapfer stehen dabei neben einem maßgeschneiderten Informationsangebot auch Maßnahmen zu Sicherung der Liquidität der Expert-Betriebe durch verlängerte Zahlungsziele im Mittelpunkt.

„Haben uns vergangene Tage intensiv Gedanken gemacht, was wir für die Mitglieder machen können. Jetzt die Überlegungen zusammengeführt und das Paket den Mitgliedern vorgestellt“, so Kapfer. „Das Wichtigste ist, nun einen kühlen Kopf zu bewahren, den Blick nach vorne zu richten und darauf zu schauen, dass wir das beste aus der Situation machen – auch unter Bedingungen, die sicher nicht leicht sind. Für uns als Expert-Zentrale ist wichtig, dass wir die Expert-Familie wie gewohnt bestmöglich unterstützen.“

Konkret werden laut Kapfer von der Kooperationszentrale sechs Maßnahmen gesetzt, um die Mitgliedsbetriebe zu stärken:

Umfassende Informationen zu den Fördertöpfen des Bundes und der Länder

zu den des Bundes und der Länder Verstärkte Online-Aktivitäten der Zentrale

der Zentrale Angepasste Werbemaßnahmen

Verdopplung des Zahlungsziels für Lagerware

des für Lagerware Intensive Verhandlungen mit der Industrie für zusätzliche Unterstützung bei Streckenware

für zusätzliche Unterstützung bei Streckenware Gestaltung eigener Frühlingsangebote als Ersatz für die geplanten Messeangebote zur Frühjahrstagung

Informationsangebot zu Förderungen

Sicherheit und Orientierung gewinnt man in erster Linie durch umfassende und zutreffende Informationen, ist Kapfer überzeugt. Dementsprechend sammelt das Team der Expert-Zentrale – im Home Office – derzeit alle relevanten Nachrichten zur Krise. Diese reichen von den den Fördertöpfen und Unterstützungsmaßnahmen der Republik sowie der Länder, über Angebote und Informationen der WKÖ und der regionalen Kammern, bis hin zu Nachrichten des Handelsverbands. „Diese Nachrichten bündeln wir und stellen sie den Mitgliedern per Newsletter und myexpert.at zur Verfügung“, so der Kooperations-GF.

Verstärkte Online-Aktivitäten

Während vom Verwaltungspersonal nur noch eine Stammmannschaft in der Zentrale ist, geht es im Lager der Zentrale hoch her. Einerseits haben noch einige Mitglieder ihre Lager aufgestockt, andererseits registriert man bei Expert bereits einen Anstieg im Online-Geschäft. Dementsprechend hat die Kooperation auch ihre eigenen Aktivitäten hier verstärkt.

„Seitdem klar war, dass eine Sperre der Geschäfte bevorsteht, intensivieren wir unsere Online-Aktivitäten. Wir wollen an dem kommenden Boom partizipieren und das Geschäft nicht kampflos Amazon und Co überlassen“, erklärt Kapfer dazu. „Ich bin der Überzeugung, dass die Chance da ist. Schließlich sind die Menschen mehr zu Hause, und da brauchen sie auch funktionierende Elektrogeräte vom TV bis zur Waschmaschine. Vielleicht bewirkt das auch ein Umdenken in Richtung Regionalisierung, dass sich die Kunden auf uns besinnen und dass wir für die Kunden auch da sind.“

Kapfer sieht die Kooperation vor allem durch das Multichannel-Konzept hier sehr gut aufgestellt. Denn nun könne die Zentrale den Mitgliedern hier sehr viele Aufgaben besonders auch in Richtung Heimzustellung abnehmen und gleichzeitig für Traffic auf der expert.at-Seite sorgen. Dh auch, dass Expert die Werbeaktivitäten speziell bei der Flugblattwerbung nicht zurücknimmt. Allerdings erhält hier nun das Online-Angebot samt Heimzustellung größeren Stellenwert.

Liquidität der Mitglieder

Ein wichtiger Punkt ist schließlich auch die Verdopplung des Zahlungszieles auf Lagerware. Dies betrifft vor allem den TV- und Kleingeräte-Bereich, da viele Expert-Mitglieder diese Ware über das Kooperationslager beziehen. Die Verdopplung des Zahlungszieles gilt laut Kapfer ab sofort bis auf Widerruf bzw solange die Schließung der Geschäfte anhält.

Daneben verhandelt der Kooperations-Einkauf allerdings auch mit den Industrie-Partnern über Unterstützungsmaßnahmen bei der Streckenware. „Da verhandeln wir intensiv mit der Industrie über möglichst günstige Bedingungen und Vergünstigungen sowohl für Ware, die direkt von den Mitgliedern fakturiert wird, als für solche, die über uns fakturiert wird. Werden hier Vergünstigungen erzielt so werden diese auch 1:1 an die Mitglieder weitergereicht“, erklärt Kapfer.

Frühlingsangebote

Zusätzliche Verhandlungen drehen sich zudem um eigene „Frühlingsangebote“ für die Kooperationsmitglieder. Diese sind laut Kapfer als Ersatz für die entfallenen Messeangebote bei der abgesagten Frühjahrstagung gedacht und sollen in den kommenden Wochen finalisiert werden. „Nachdem die Frühjahrsveranstaltung dem Corona-Virus zum Opfer gefallen ist, schauen wir, ob wir unseren Mitgliedern anstelle Messeangeboten nicht Frühlingsangebote auf Lager- und Streckenware anbieten können“, so Kapfer. „Da werden wir die Bleistifte spitzen und uns am Limit bewegen.“

Optimistisch

Generell gibt sich der Expert-GF optimistisch, trotz der Herausforderungen für Mitgliedsbetriebe und Kooperation. Die Stimmung unter den Mitgliedern selbst sei laut Kapfer derzeit gefasst. „Gott sei Dank haben wir gesunde Mitgliedsbetriebe und sind ein gesundes Unternehmen. Deswegen bin ich überzeugt, dass wir aus dieser Krise gestärkt hervorgehen werden. Wenn die Geschäfte wieder öffnen dürfen, rechne ich außerdem mit einem Nachholbedarf bei den Kunden geben. Alles für Haus und Heim genießt jetzt hohe Priorität bei den Kunden.“

Stolz auf das Team

Großes Lob spricht Kapfer schließlich seiner Mannschaft in der Zentrale aus: „Ich bin sehr stolz auf unser Team, aber jeder einzelne ist sich der Verantwortung für unsere Mitgliedsbetriebe bewusst, und verhält sich auch im privaten Umfeld entsprechend umsichtig. Mit dieser Selbstdisziplin können auch wir unser Scherflein beitragen, auf dass diese Situation so schnell wie möglich auch wieder vorbei geht.“