Für Geschäftskunden

Magenta Telekom gibt Unterstützung fürs Home-Office

Dominik Schebach | 24.03.2020 | 0 |

„Unsere Geschäftskunden sollen wissen, dass wir für sie da sind. Mit Magenta Telekom bleiben Unternehmen verbunden, erreichbar und auch in neuen Arbeitslagen produktiv", erklärt Maria Zesch, CCO Business & Digitalization Magenta Telekom zu dem Angebot.

Als Partner der Regierungsinitiative „Digital Team Österreich“ unterstützt Magenta Geschäftskunden bei der Umstellung auf Home-Office. So stellt der Netzbetreiber die Office- und Kollaborationslösung Microsoft Office 365 E1 sechs Monate kostenlos und ohne Bindung zur Verfügung. Zusätzlich bietet Magenta seine Working Tarife ohne Mindestvertragsdauer an und hält auch eine Cyber-Security-Lösung bereit.

„Geschäftskunden fragen uns nach Werkzeugen für die virtuelle Zusammenarbeit und den Austausch mit ihren Kunden“, sagt Maria Zesch, CCO Business & Digitalization Magenta Telekom. „Aus diesem Grund bieten wir ab sofort eine Microsoft-Lösung an, die bewährte Office-Programme, Onlinebesprechungen und Tools für digitale Zusammenarbeit beinhaltet. Die ersten sechs Monate sind kostenlos und es gibt keine Bindung. Damit können besonders kleine und mittelständische Unternehmen in dieser schwierigen Situation rasch weiterarbeiten. Unsere Geschäftskunden sollen wissen, dass wir für sie da sind. Mit Magenta Telekom bleiben Unternehmen verbunden, erreichbar und auch in neuen Arbeitslagen produktiv.“

Die Office- und Kollaborationslösung Microsoft Office 365 E1 gibt vollen Zugriff auf alle E-Mails und Dokumente sowie Webversionen bewährter Programme wie Word, Excel und PowerPoint. Dabei sorgt das inkludierte Microsoft Teams dafür, dass Kollegen in Chats und Videokonferenzen Dokumente gemeinsam bearbeiten können. Damit haben kleine und größere Unternehmen leistungsfähige Tools für die Zusammenarbeit im Team, mit den Kollegen im Home-Office und mit ihren Kunden. Jeder Nutzer erhält zudem einen sicheren Online-Speicher mit 1.000 Gigabyte Speicherplatz.

Daneben unterstützt Magenta Telekom Unternehmenskunden auch dabei, ihre Mitarbeiter mit mobilem Internet sowie einem günstigen Modem zu versorgen. In der aktuellen Situation bietet Magenta Telekom seine Mobile Working Tarife ohne Mindestvertragsdauer an. Bei einer Online-Bestellung werden Modem und SIM-Karte per Direktversand verschickt, eine persönliche Abholung im Shop kann somit vermieden werden.