Zwei Produkte für Designqualität ausgezeichnet

Mit EM 50 Menstrual Relax Menstruationsschmerzen lindern

Kleingeräte | 0 | | Stefanie Bruckbauer | 24.03.2020

Beurer bekam dieses Jahr Red Dot Awards für gleich zwei Produkte verliehen.

Auch dieses Jahr hat die Jury des Red Dot Awards 2020 wieder rund 6500 Produkte getestet. Dabei konnten heuer gleich zwei eingereichte Beurer Produkte punkten. Die Auszeichnung in der Kategorie „Product Design 2020" ging an das EM 50 Menstrual Relax, der Haltungstrainer PC 100 überzeugte die Jury in der Metakategorie „Smart Product".

Volkskrankheit Rückenschmerzen: „Beinahe jeder dritte Erwachsene leidet daran“, sagt Beurer und: „Eine der Hauptursachen ist das lange Verharren in einer statischen Sitzposition. Der Haltungstrainer PC 100 PostureControl unterstützt ein dynamisches Sitzverhalten mit häufigen Positionswechseln und hilft dem Anwender, seine Alltagsgewohnheiten bewusst zu verändern. Der Clip wird per Bluetooth® mit dem Smartphone verbunden und mittig am Kragen des Kleidungsstücks angebracht. Während der smarte

Sensor unauffällig im Nackenbereich getragen wird, ermittelt er via Körperscanning automatisch Mikrobewegungen, Aufrechtphasen, zurückgelehnte Phasen und Schritte. Bei zu langer eintöniger Sitzhaltung gibt der PC 100 eine sanfte Vibration ab, die den Nutzer dazu auffordert, die Sitzposition zu variieren. Die Daten lassen sich mithilfe der kostenfreien ‚8sense‘ App abrufen und auswerten.“ PC 100: 99,99 Euro UVP, verfügbar, 2 Jahre Garantie.

Viele Frauen kämpfen Monat für Monat mit einer schmerzhaften Periode oder gar den Auswirkungen von Krankheiten wie Endometriose. Für Frauen, die auf die Einnahme von Medikamenten verzichten möchten, bietet Beurer mit dem TENS-Gerät EM 50 eine Alternative. Beurer erklärt: „Der Einsatz von Wärme oder TENS (transkutane elektrische Nervenstimulation) wird häufig als wohltuend und schmerzlindernd empfunden. Das flache und anschmiegsame Design des EM 50 ermöglicht die tägliche Anwendung auch außerhalb der eigenen vier Wände. Dazu wird es dezent auf der Haut des Unterbauchs unter der Kleidung platziert. Das TENS-Programm selbst umfasst 15 Intensitätsstufen. Die empfohlene Anwendungsdauer beträgt 20 Minuten, danach wird das Gerät automatisch abgeschaltet. Das EM 50 Menstrual Relax besitzt einen Akku der insgesamt sechs Anwendungen möglich macht. Je nach Bedarf ist angenehme Wärme separat zuschaltbar. Angebracht wird das Medizinprodukt mit selbsthaftenden Gel-Filmen, die auswechselbar sind und somit einen langlebigen Einsatz garantieren.“ EM 50: 71,99 Euro UVP, ab April 2020, 5 Jahre Garantie.