Verbesserte Händlersuche und Datenblatt-Generierung

AGFEO ab sofort mit neuem Webauftritt

Telekom | 0 | | Dominik Schebach | 25.03.2020

Die neue Webseite von AGFEO soll die Fachhandelspartner auch im Vertrieb unterstützen.

Unter der bekannten Adresse www.agfeo.de präsentiert sich ab sofort die AGFEO-Webseite in neuem Glanz. Nach umfassender optischer, inhaltlicher und technischer Überarbeitung soll damit auch den Partnern im Fachhandel ein neues Unterstützungs-Tool im Vertrieb zur Verfügung stehen.

Mit dem Relaunch der Webseite hat das Unternehmen vor allem auch ein starkes Vertriebstool geschaffen, das in der Beratung bei den Kunden zum Einsatz kommen kann. Aber auch die für Kunden wichtige Fachhandelssuche wurde deutlich optimiert, sodass Kunden nun direkter zum Fachhändler finden. Damit ist eine deutlich schärfere Suche und Filterung möglich. Dies bedeutet z.B., dass Kunden gezielt nach „nur qualifizierte“ Fachhändlern in einem kleineren Umkreis suchen können. Das Ranking im Suchergebnis wird hier durch den Qualifikationsstatus festgelegt. Als Fachhändler ist es in Zukunft also noch wichtiger, sich durch AGFEO schulen zu lassen, um den Status zu erhöhen bzw. zu erhalten.

Ein wichtiger Punkt bei der neuen Seite ist auch das responsive Design für die optimierte Darstellung auf mobilen Endgeräten. Gleichzeitig wurde mit dem Relaunch das Corporate Design von Agfeo umgesetzt. Generell präsentiert sich nun der Internet-Auftritt der Bielefelder moderner und frischer. Für die Fachhandelspartner interessant ist schließlich die Datenblatt–Generierung für Produkte: Diese wurde für Druck optimiert und automatisiert. Außerdem steht nun eine Mediathek mit eingebetteten Videos zur Verfügung. Wie gewohnt, können alle Fachhandelspartner auch weiterhin mit ihren alten Zugangsdaten in den Login-Bereich gelangen. Unverändert findet man dort alle hinterlegten Daten und Vorgänge, sowie die Downloadmöglichkeit nicht frei verfügbarer Dokumente.