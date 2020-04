Nach Sendesuchlauf im Antenne Plus Paket

simpliTV: SRF 1 und SRF zwei in Vorarlberg ab sofort wieder verfügbar

Multimedia | 0 | | Wolfgang Schalko | 09.04.2020

SRF 1 und SRF zwei sind in Vorarlberg über simpliTV Antenne Plus wieder verfügbar. (© simpliTV)

Gute Neuigkeiten für alle simpliTV-Kundinnen und -Kunden, die das digitale Antennenfernsehen im Raum Bregenz nutzen: Die TV-Programme SRF 1 und SRF zwei sind ab sofort wieder empfangbar. Nach einem automatischen Sendersuchlauf können beide Programme schnell und unkompliziert mit dem Antenne Plus Paket empfangen werden.

In diesen Tagen hat sich unser Alltag sehr stark verändert. Fernsehen spielt eine noch wichtigere Rolle, egal ob man auf der Suche nach Information oder Unterhaltung ist. Eine große Programmvielfalt ist dabei, insbesondere in Grenzregionen, sehr wichtig. simpliTV-Kundinnen und -Kunden, die das Antenne Plus Paket nutzen, dürfen sich nun über zwei neue Programme freuen. Ab sofort sind die TV-Programme SRF 1 und SRF zwei der Schweizer Rundfunk Gesellschaft (SRG) im grenznahen Bundesland Vorarlberg wieder empfangbar. Die Programme werden von der ORS über die Großsendeanlage am Bregenzer Pfänder verbreitet (Multiplex-C auf Kanal 41). Nach einem automatischen Sendersuchlauf finden sich beide Sender auf Platz 141 (SRF 1) und 142 (SRF zwei) der simpliTV-Programmliste.

Neue Sender einfach und unkompliziert empfangen

Für den Empfang von SRF 1 und SRF zwei ist das Antenne Plus Paket von simpliTV erforderlich. Bei diesem Paket sind inklusive der ORF-Senderfamilie mehr als 40 Sender, davon viele in HD, verfügbar. Es wird lediglich eine simpliTV-Box oder ein Modul sowie eine simpliTV-Antenne benötigt, um das digitale Antennenfernsehen mit großer Programmauswahl zu nutzen.

„Um in den Genuss der neuen Sender zu kommen, empfehle ich den Kundinnen und Kunden mit einer simpliTV-Box oder einem T2-Modul mittels Fernbedienung einen einfachen Sendersuchlauf durchzuführen“, erklärt simpliTV-Experte Michael Weber.