Brendan Lenane folgt Alexander Klaus

Der neue CMO bei Red Zac

21.04.2020

Brendan Lenane ist der neue CMO bei Red Zac. Im September soll er offiziell als zweiter Vorstand neben Peter Osel in die Fußstapfen von Alexander Klaus treten. (Foto: Red Zac)

Seit Ende letzten Jahres wurde nach einem Nachfolger für Red Zac Vorstand Alexander Klaus gesucht. Nun wird Brendan Lenane als potentieller Nachfolger vorgestellt.

Brendan Lenane ist (voraussichtlich) der neue Nachfolger von Red Zac Vorstand Alexander Klaus, wie die Kooperation informiert. Nach einem kurzen Zwischenspiel von Gerhard Bradler ging die Suche weiter und nun scheint ein „absoluter Vertriebs-, Unternehmensberatungs- und Marketingprofi“, wie die Kooperation sagt, gefunden. „Mit dem 39-jährigen Brendan Lenane haben wir jedenfalls einen international aktiven Vollblutunternehmer engagiert, der sogar eine eigene Marketingagentur besaß“, so Red Zac.

Brendan Lenane stammt aus London, wo er an der Middlesex University seinen MBA abschloss. Neben dem kollaborativen Studium mit der Lloyd’s Academy und der Harvard Business School durchlief Lenane einige internationale Unternehmen im In- und Ausland, wo er viel Erfahrung in den Bereichen strategische Unternehmensberatung, Marketing und Vertrieb sammelte. So war er in den letzten Jahren unter anderem für DCM DECOmetal, Magna International, die Accenture GmbH oder kontor Suply Chain tätig. Gelebt hat er in dieser Zeit in der Steiermark, wo auch ein Teil seiner Wurzeln liegt.

„Wir freuen uns sehr, dass wir einen international erfahrenen innovativen Querdenker, Teamplayer und nachhaltig orientierten Unternehmer an Bord geholt haben“, meint Red Zac-Vorstand Peter Osel. Nach einer Einarbeitungsphase soll der Aufsichtsrat kommenden September den neuen CMO zum zweiten Vorstand neben Peter Osel bestellen.

Auch Lenane, der über zahlreiche Hobbies wie Sport und Musik verfügt, wie er sagt, freut sich: „Ich freue mich schon auf die Herausforderung, mehr als 200 inhabergeführte Stores mit 60.000 Quadratmetern und rund 3.000 Mitarbeitern zu unterstützen, weiterzuentwickeln und mit ihnen gemeinsam unsere Ziele zu erreichen.“