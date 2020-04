Rotations-Herrenrasierer MS 7640

Mit Grundig gegen den Quarantäne-Bart

Dominik Schebach | 30.04.2020 | 0 |

Eine Nebenwirkung der Corona-Krise war der Quarantäne-Bart. Hat man aber schon genug von einem Rauschebart à la Jim Carrey, der sein bärtiges Ergebnis zu Ostern auf Instagram präsentiert hat, dann gibt es jetzt Abhilfe: Der neue Grundig Rotationsrasierer MS 7640 ist ab sofort im Handel erhältlich.

Da kein Gesicht dem anderen gleicht und kein Bartwuchs ebenmäßig ist, passiert es häufig, dass bei der Rasur einzelne Haare zurückbleiben – nicht jedoch mit dem MS 7640 von Grundig: Der Kopf des Rasierers sitzt beweglich auf dem Körper und auch die Scherköpfe passen sich flexibel jeder Gesichtsform an. Dadurch werden alle Stoppeln zuverlässig entfernt. Mit seinen drei rotierenden Scherköpfen macht er eine präzise und unkomplizierte Rasur möglich. Dabei kann der MS 7640 nicht nur glattrasieren, sondern ist mithilfe des aufsteckbaren Langhaarschneiders auch für den Drei-Tages- oder getrimmten Vollbart geeignet. Ebenso hilft der Langhaarschneider für ein einfaches Styling von Koteletten oder Nackenhaaren.

Der Rasierer überzeugt mit einer Laufzeit von bis zu 50 Minuten und damit man immer den Ladestand im Blick hat, hat Grundig in den Griff seines neuen Rotations-Herrenrasierers MS 7640 ein Display mit Laufzeitanzeige integriert. Hat man(n) es jedoch einmal übersehen, und der Akku wird doch während einer Rasur leer, dann lässt sich das Gerät auch im Netzbetrieb nutzen. Das Aufladen geht besonders schnell: Nach nur 90 Minuten (dank der Schnellladefunktion) ist der Rasierer wieder voll einsatzbereit. Das macht ihn auch zum idealen Begleiter auf Reisen. Nach dem Benutzen lässt er sich ganz einfach unter fließendem Wasser reinigen. Aufgrund seines ergonomischen Designs liegt das Gerät nicht nur sehr gut in der Hand, sondern seine Anwendung ist sicher und einfach.

„Bequem und einfach in der Anwendung und dabei total effizient, während er gleichzeitig Tempo, Leistung und Präzision vereint. Der MS 7640 eignet sich perfekt für eine glatte Rasur, aber auch das Bart-Trimmen wird mit ihm zum Kinderspiel. Ideal für ein neues Styling nach der vielen Zeit zu Hause“, so Philipp Breitenecker, Head of Marketing von Grundig Österreich. Der Grundig Rotations-Herrenrasierer MS 7640 ist ab sofort für einen UVP von 79,99 Euro im Handel erhältlich. Grundig gewährt insgesamt drei Jahre Herstellergarantie.