Ab morgen neue Programmplätze

simpliTV: Kanalumstellung in Wien, NÖ und Burgenland

Multimedia | 0 | | Wolfgang Schalko | 02.06.2020

Morgen kommt es in Wien und Umgebung, Niederösterreich und dem Nord-Burgenland zu einer Frequenzumstellung, die einen Sendersuchlauf erfordert.

simpliTV-Kunden, die das digitale Antennenfernsehen im Raum Wien, St. Pölten, Mattersburg und Eisenstadt nutzen, müssen ab dem morgigen 3. Juni (10 Uhr) ihre Programmplätze aufgrund einer Kanalumstellung neu einstellen. Damit alle Sender weiterhin empfangbar sind, muss nur ein einfacher Sendersuchlauf durchgeführt oder ein automatischer Sendersuchlauf aktiviert werden.

Aufgrund der Einführung des neuen Mobilfunkstandards 5G hat die Rundfunk- und Telekomregulierungs GmbH den Infrastrukturanbieter angewiesen, Programmplätze im digitalen Antennenfernsehen freizumachen. Durch die Kanalumstellung können in Folge dessen einige Privatsender nicht mehr auf den gewohnten Programmplätzen empfangen werden. simpliTV-Kunden in betroffenen Empfangsgebieten wird daher empfohlen, ihre Sender via Sendersuchlauf neu einzustellen. Die betroffenen Haushalte wurden von simpliTV schriftlich per Post informiert, die Kanalumstellung erfolgt am 3. Juni 2020 um 10 Uhr:

Raum Wien und Umgebung: Sendergebiet Wien – Arsenal, – DC Tower, – Himmelhof, – Kahlenberg, – Mariahilfer Gürtel und Baden – Hartberg

Sendergebiet Wien – Arsenal, – DC Tower, – Himmelhof, – Kahlenberg, – Mariahilfer Gürtel und Baden – Hartberg Raum St. Pölten und Semmering: Sendergebiet St. Pölten – Jauerling und – Klangturm sowie Semmering – Sonnwendstein

Sendergebiet St. Pölten – Jauerling und – Klangturm sowie Semmering – Sonnwendstein Raum Mattersburg, Eisenstadt und Semmering: Sendergebiet Mattersburg – Heuberg, Eisenstadt und Semmering – Sonnwendstein

Haushalte, die für den TV-Empfang eine simpliTV-Box oder ein simpliTV-Modul nutzen, müssen einen neuen Sendersuchlauf durchführen. „Mit der Fernbedienung lassen sich neue Sender ganz schnell und unkompliziert einstellen. Starten Sie einfach einen neuen Sendersuchlauf, die neuen Programmplätze werden dann automatisch gesucht und Sie können wieder alle Sender wie gewohnt empfangen“, empfiehlt simpliTV-Experte Michael Weber. Es besteht außerdem die Möglichkeit, sich auf www.simpliTV.at zu registrieren und den automatischen Sendersuchlauf zu aktivieren.

Weitere Informationen zum Sendersuchlauf finden sich unter www.simpliTV.at/suchlauf oder über die kostenlose simpliTV-Hotline 0800 37 63 15.