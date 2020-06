Ab 1. September

IP Österreich erweitert Vermarktungsportfolio mit krone.tv

Wolfgang Schalko | 08.06.2020 | 0 |

Bewegtbild-Experte IP Österreich erweitert mit krone.tv sein Portfolio um einen weiteren TV-Sender mit Österreichbezug. (© Krone TV)

Im Jänner 2019 ist krone.tv als reiner Streaming-Sender in Österreich gestartet. Im heurigen Jahr setzt der Sender der Krone Multimedia nun einen Schritt im Ausbau des linearen Angebots. Als Werbezeitenvermarkter fungiert ab 01.09.2020 die IP Österreich. Damit erweitert der Bewegtbild-Experte sein Portfolio um einen weiteren TV-Sender mit Österreichbezug.

„Mit der Krone Multimedia verbindet uns bereits eine langjährige erfolgreiche Zusammenarbeit. Umso mehr freuen wir uns mit ihnen gemeinsam den Weg von krone.tv ins lineare Fernsehen voranzutreiben. Neben Sky Sport Austria, R9 und schauTV, können wir unseren Werbekunden somit ab Herbst neue spannende Möglichkeiten bieten, ihre Produkte im Umfeld von österreichischen Programmen zu platzieren“, so Walter Zinggl, Geschäftsführer der IP Österreich.

Für Maximilian Mahdalik, Head of krone.tv, ist der Ausbau des linearen Angebots eine strategisch enorm wichtige Entscheidung gewesen und der nächste, große Schritt auf ihrer bislang schon sehr erfolgreichen Bewegtbild-Reise. Zudem haben sie bereits durch das Polit-Talk Format #brennpunkt, das seit geraumer Zeit auf ntv Austria ausgestrahlt wird, gute Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit der IP gemacht.

Michael Eder, Geschäftsführer Krone Multimedia ergänzt: „Wir haben uns für die Zusammenarbeit mit IP Österreich entschlossen, da wir vollstes Vertrauen in Walter Zinggl und sein Team haben. Ihre langjährige Erfahrung in erfolgreichen Sendereinführungen, sowie ihr guter Ruf am österreichischen Werbemarkt, haben unseren Entschluss bekräftigt. Mit unserem Head of Sales TV, Peter Strutz, werden wir in der neu gefundenen Partnerschaft spannende Impulse in der Vermarktung setzen. Gemeinsam werden wir ab Herbst ein Stück Fernsehgeschichte in Österreich schreiben. krone.tv wird, mit der digitalen DNA von krone.at, das Beste aus beiden Medienwelten vereinen: Klassisches, lineares Fernsehen sowie digitales Bewegtbild!“

Das Programmangebot von krone.tv, dass seit Anfang Mai 2020 auch via Satellit, Kabel und Antenne empfangbar ist (elektro.at berichtete), besteht aus regionalem Live-Sport und Sportmagazinen, bekannten Society- & Trendmagazinen wie „Jetzt Poscht’s“, sowie Kinomagazinen, Wirtschaftsdokus, Tiersendungen als auch tägliche News-Talk Formate mit brandaktuellen Themen. Für ein noch jüngeres und frischeres Image plant der Sender im Herbst 2020 einen Relaunch und richtet sich insbesondere an die werberelevante Zielgruppe der 12- bis 49- Jährigen, die eine hohe Affinität zu regionalen News, Sport & Society Themen haben.