Neueröffnung

MediaMarkt kommt nach Parndorf

Die Branche | 0 | | Dominik Schebach | 26.06.2020

MediaMarkt kommt nach Parndorf.

Wie die BVZ berichtet, will MediaMarkt noch dieses Jahr in Parndorf eröffnen. Mitarbeiter werden schon gesucht. Mit Details hält sich die Großfläche allerdings noch zurück. Eine offizielle Ankündigung soll erst in einigen Wochen erfolgen.

Gegenüber elektro.at hat eine Sprecherin des Unternehmens die Pläne von MediaMarkt bestätigt: „Es stimmt, dass ein neuer MediaMarkt in der Region geplant ist. Aktuell sind wir auf der Suche nach engagierten und talentierten Fachberatern und Fachberaterinnen, die bei MediaMarkt Karriere machen wollen.“ Details zu Größe, Standort und Eröffnung will das Unternehmen allerdings erst zu einem späteren Zeitpunkt kommunizieren. Auf mediamarkt.at/jobs sind neben Positionen für Fachberater und Fachberaterinnen auch solche für Lagermitarbeiter und Sales Manager ausgeschrieben.