Intelligentes HDRi, maßgeschneidertes Audio und zahlreiche Gaming-Optimierungen

BenQ: MOBIUZ Gaming-Monitore setzen neue audiovisuelle Maßstäbe

Multimedia Downloads | 0 | | Wolfgang Schalko | 09.07.2020 |

BenQ bringt die neuen MOBIUZ Gaming-Monitore EX2710 und EX2510 mit attraktiven Gaming-Features.

BenQ stellt die neuen Monitore EX2710 und EX2510 vor – die ersten Modelle der neuen MOBIUZ Gaming-Monitor-Serie. Ausgestattet mit der immersiven HDRi-Technologie und integrierten treVolo Lautsprechern für ein intensives Gaming-Erlebnis, bereichert MOBIUZ das Gameplay mit zahlreichen Optimierungen beim Bild und Ton sowie bei den Steuerungsmöglichkeiten. Gleichzeitig schonen MOBIUZ Gaming-Monitore die Augen der Nutzer mit der BenQ Eye-Care-Technologie.

„MOBIUZ entfesselt die Fantasie der Gamer und lässt sie in ein noch lebendigeres und realistischeres Gameplay eintauchen”, so Conway Lee, Präsident der BenQ Corporation. „Exklusive Innovationen wie intelligentes HDRi und maßgeschneiderte Lautsprecher von unserem renommierten treVolo Audio-Team ergänzen die raffinierten Gaming-Features und die augenschonenden Eigenschaften, damit der Nutzer Gaming-Genuss pur erleben kann.”

Die Gaming-Monitore EX2710 und EX2510 besitzen einen integrierten Lichtsensor, der aktiv das Umgebungslicht erkennt und den Bildschirminhalt analysiert, um perfekt detaillierte HDR-Bilder zu erzeugen. Die BenQ exklusive HDRi-Technologie bietet eine beispiellose Bildschärfe mit hervorstechendem Kontrast. Subtile Schattierungen in dunklen Bereichen des Spiels werden aufgedeckt, gleichzeitig werden Details in hellen Bereichen beibehalten. Die BenQ MOBIUZ Serie erzeugt atemberaubende Farbintensität, -abstimmung und -sättigung. Gamer tauchen in reich gerenderte Ingame-Universen ab – ohne visuelle Kompromisse. Eingebaute High-End-Lautsprecher, die von BenQs treVolo Audio-Ingenieuren entwickelt wurden, liefern ein spektakuläres Klangerlebnis.

Stressfreies Spielen machen die in den MOBIUZ Monitoren eingebauten Innovationen möglich. Dazu gehören die 20 Farbeinstellungen von Light Tuner für verschiedene Gaming-Genres und der Black eQualizer, der für die Aufhellung dunkler Ecken und Schatten sorgt und Spieler dabei unterstützt, Spielobjekte und versteckte Feinde leichter zu entdecken. Das intuitive Scenario Mapping wählt automatisch die bevorzugten Einstellungen der Spieler aus, wenn die Eingangsquelle eingeschaltet ist. Die Quick OSD Presets und ein 5-Wege-Joystick lassen einfach und schnell auf die Game-Erweiterungen zugreifen.

Neben der blitzschnellen Reaktion dank AMD FreeSync Premium bietet MOBIUZ auch VRR-Technologien (Variable Refresh Rate) an, die Bildrisse und Ruckeln eliminieren und für super flüssiges Gameplay sorgen.

Die neuen BenQ MOBIUZ EX2710 und EX2510 Gaming-Monitore sind mit den exklusiven BenQ Eye-Care-Features ausgestattet und geben Gamern alles an die Hand für ein intensives, immersives Gameplay. Der BenQ MOBIUZ EX2710 Gaming-Monitor ist ab August zu einem unverbindlichen Verkaufspreis von 319 Euro erhältlich, der EX2510 folgt im September für 279 Euro.