Revox Family wächst weiter

Stefanie Heinzmann ist neue Revox Markenbotschafterin

Multimedia | 0 | | Wolfgang Schalko | 18.08.2020

Mit der Sängerin Stefanie Heinzmann konnte Revox eine weitere prominente Markenbotschafterin für sich gewinnen.

Mit der Pop- und Soulsängerin Stefanie Heinzmann gewinnt die Revox Family eine leidenschaftliche Musikerin als neues Mitglied und Markenbotschafterin. Für die seit vielen Jahren im In- und Ausland erfolgreiche Schweizerin ist die originalgetreue Studio-Klangqualität der Revox Produkte ein Weg, um Menschen mit ihrer Musik direkt zu erreichen.

„Musik ist ein Teil des Menschen und mit gutem Sound kommt die Musik noch viel mehr zu Dir“, sagt Stefanie Heinzmann. Die Studio Sound Quality der Schweizer Traditionsmarke Revox vermittelt die größtmögliche Nähe der Musikwiedergabe zuhause zur Aufnahme im Studio – so unmittelbar, kraftvoll und lebendig wie das Original. Das hat auch die Sängerin überzeugt: „Zeigt man Menschen, die schlechten Sound gewohnt sind, richtig guten Sound, werden sie sofort einen Unterschied merken.“

Die 31-Jährige weiß, wie sich Studio Klangqualität anhören muss. Musik begleitet sie schon ihr ganzes Leben. Ihre Karriere startete sie als Sängerin der Mundart-Rockband „BigFisch“, deren erste Single in ihrem Heimatkanton Wallis ein Hit wurde. Der Durchbruch erfolgte im Rahmen einer von TV-Entertainer Stefan Raab entwickelten Castingshow. Als Gewinnerin erhielt Heinzmann einen Plattenvertrag und startete durch. 2019 veröffentlichte sie nach einer Auszeit ihr fünftes Studioalbum „All we need is love“. Für Ihre Musik wurde sie bereits mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, u.a mehrfach mit dem Swiss Music Award, dem Echo, Comet, 1Live Krone und einem MTV Europe Music Award.

Neben den Musikern Baschi, Marius Bear und Sensu ist Heinzmann das vierte prominente Mitglied der Revox Family. „Wir freuen uns sehr, Stefanie in unserer Revox Family als Markenbotschafterin zu begrüßen“, so die Revox Group. „Sie begeistert als Musikerin und beeindruckt mit ihrer authentischen Persönlichkeit. Auch für sie ist die Musikqualität ein entscheidendes Kriterium. Dieser Ansatz passt zu uns als Marke und zu unserer Philosophie, Musik-Fans originalgetreue Studio-Klangqualität in die eigenen vier Wände zu bringen.“ Revox blickt auf eine lange Erfolgsgeschichte zurück und hat traditionell eine enge Beziehung zu außergewöhnlichen und erfolgreichen Musikern aus aller Welt. Abba, die Beatles, James Brown, die Rolling Stones und viele andere nutzen die Geräte der Schweizer, um ihre Musikaufnahmen zu produzieren. Das prägt noch heute die Produktentwicklung und die Mission des Unternehmens.

Ihre einprägsame, facettenreiche Stimme ist Heinzmanns Markenzeichen. Revox hat den Anspruch, über seine Produkte selbst diese komplexeste aller Klangquellen, die natürliche Stimme, originalgetreu und in ganzem Umfang wiederzugeben. Nicht ohne Grund bedeutet der Name des Unternehmens frei übersetzt „Die wiederklingende Stimme“. Stefanie Heinzmann wird die Revox Lautsprecher auch bei sich zuhause und unterwegs einsetzen: „Ich freue mich sehr darauf, die STUDIOART Speaker überall selbst zu nutzen und meine Lieblingsmusik neu zu erleben“, sagt die Sängerin.