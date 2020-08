Erste Gaming-Headsets und PC-Lautsprecher

JBL: Gaming-Produkte der Quantum-Serie versprechen präzisesten und eindrucksvollsten Sound

Wolfgang Schalko | 20.08.2020

JBL hält für Gamer ein breites Kopfhörerangebot bereit – vom Spitzenmodell Quantum ONE…

JBL Quantum kommt ins Spiel! Die ersten exklusiv für Gamer entwickelten Headsets und der erste PC-Lautsprecher von JBL sind ab sofort erhältlich. Damit werden die Karten neu gemischt.

Beim Spielen zählt jedes einzelne Geräusch. Daher ist es an der Zeit, dass der Branchenführer in Sachen Sound die Richtung vorgibt. Die JBL Quantum-Serie wurde für das authentischste Klangerlebnis entwickelt, das es je bei einem Gaming-Headset gab. Ausgestattet mit JBL QuantumSOUND Signature wird jedes hörbare Detail mit punktgenauer Präzision und beeindruckendem Sound verstärkt und erzielt so einen klaren Wettbewerbsvorteil. Vom Nervenkitzel beim Aufspüren von Gegnern in FPS-Spielen bis hin zur Teilnahme an epischen MOBA-Schlachten, die JBL Quantum-Serie bietet den Sound, mit dem man Spiele gewinnt.

Geschärfte Sinne

Das Spitzenmodell JBL Quantum ONE bringt den Klang mit der exklusiv von JBL entwickelten QuantumSPHERE 360 Sound-Technologie auf das nächste Level. Die Head-Tracking-Sensoren und der Raumklang wurden mit Spielern auf der ganzen Welt getestet, um visuelle Objekte präzise zu lokalisieren und mit ihren Lauten zu verknüpfen. Jede Bewegung in der Umgebung wird so präzise wahrgenommen wie noch nie zuvor.

Verstärkt den Augenblick

JBL Quantum lässt Gamer noch tiefer ins Spiel eintauchen. Sound bewegt sich normalerweise auf einer horizontalen Ebene. Die Sound-Algorithmen von JBL heben virtuelle Erlebniswelten hingegen in neue Dimensionen, indem sie Overhead-Kanäle hinzufügen. Das Ergebnis ist JBL QuantumSURROUND, eine Sound-Technologie, die von der PC-Software JBL QuantumENGINE unterstützt wird. Diese erzeugt eine weiträumigere, realistischere Soundkulisse. Darüber hinaus ermöglicht diese Technologie weitergehende Funktionen in den Headsets JBL Quantum 300, 400, 600 und 800.

Dominanz im Spiel

Die kristallklare Kommunikation wird in keiner Weise von Hintergrundgeräuschen beeinflusst. Die JBL Quantum-Serie bietet sprachfokussierte, abnehmbare sowie klappbare Boom-Mikrofone mit Echounterdrückung auf Profi-Niveau. Jedes Modell ist angenehm leicht und hat Ohrpolster aus Memory-Foam für einen dauerhaft hohen Tragekomfort. Die beiden Headsets JBL Quantum 800 und Quantum ONE verfügen außerdem über aktives Noise Cancelling, sodass unabhängig davon, wie laut die Umgebung ist, die Konzentration stets auf das Spiel gerichtet bleibt.

Perfekter Partner

Die komplette JBL Quantum-Reihe ist für den PC optimiert, mit dem JBL Quantum ONE als ultimatives, auf den PC zugeschnittenes Gaming-Headset. Alle Modelle der Serie sind kompatibel mit Konsolen und Smartphones. Darüber hinaus sind die Headsets mit Discord, TeamSpeak und Skype kompatibel. Mit den JBL Quantum-Modellen hört das ganze Team alle Kommandos klar und deutlich, ganz gleich, ob Verstärkung gerufen oder die eigene Leistung bejubelt werden soll.

Eintauchen ins Geschehen

Der PC-Lautsprecher JBL Quantum DUO rundet das Spektrum der Headsets ab und verbindet den dynamischen Surround Sound von JBL mit Dolby Digital. Die Spieler können einfallendes Feuer leicht lokalisieren und das Dröhnen explosiver Aktionen spüren. Exponierte Lautsprechertreiber und Hochtöner sorgen für unglaubliche Soundqualität und stellen sicher, dass Gamer während des Spiels keinen Schuss verpassen. Die einzigartigen Lichteffekte des JBL Quantum DUO heizen die Spielumgebung zusätzlich auf. Wie die anderen Produkte der JBL Quantum-Serie ist der JBL Quantum DUO mit jedem Gaming-System kompatibel.

Die gesamte JBL Quantum-Serie ist ab sofort verfügbar. Die unverbindlichen Preisempfehlungen liegen je nach Modell zwischen 39,99 und 249 Euro, JBL Quantum DUO ist für 149,99 Euro erhältlich. Weitere Informationen zur JBL Quantum-Serie unter JBLQuantum.com.